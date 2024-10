Απο που «πέφτουν» τελικά οι μετεωρίτες που έχουν χτυπήσει τη γη

Οι μετεωρίτες αποτελούν μια όμορφη υπενθύμιση ότι η Γη είναι μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου και απίστευτα δυναμικού συστήματος. Το θέαμα μιας πύρινης σφαίρας που διασχίζει τον ουρανό προκαλεί θαυμασμό και ενθουσιασμό σε παιδιά και ενήλικες.

Κάθε χρόνο, περίπου 17.000 από αυτές τις σφαίρες φωτιάς όχι μόνο εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης, αλλά επιβιώνουν από το επικίνδυνο ταξίδι προς την επιφάνεια. Αυτό δίνει στους επιστήμονες μια πολύτιμη ευκαιρία να μελετήσουν αυτούς τους βραχώδεις επισκέπτες από το διάστημα.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι ενώ ορισμένοι από αυτούς τους μετεωρίτες προέρχονται από τη Σελήνη και τον Άρη, η πλειονότητα προέρχεται από αστεροειδείς.

Ωστόσο, δύο διαφορετικές μελέτες που δημοσιεύονται σήμερα στο Nature προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα. Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Miroslav Brož από το Πανεπιστήμιο Charles της Τσεχικής Δημοκρατίας και ο Michaël Marsset από το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο στη Χιλή.

Οι έρευνες εντοπίζουν την προέλευση των περισσότερων μετεωριτών σε λίγα μόνο περιστατικά διάσπασης αστεροειδών και πιθανώς ακόμη και μεμονωμένων αστεροειδών, σύμφψνα με το Reuters.

Με τη σειρά τους, ενισχύουν την κατανόησή μας για τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της Γης αλλά και ολόκληρου του ηλιακού συστήματος.

Μόνο όταν μια πύρινη σφαίρα φτάνει στην επιφάνεια της Γης ονομάζεται μετεωρίτης.

Συνήθως χαρακτηρίζονται ως τρεις τύποι: πετρώδεις μετεωρίτες, σιδερένιοι μετεωρίτες και πετρώδεις-σιδερένιοι μετεωρίτες.

Οι πετρώδεις μετεωρίτες διακρίνονται σε δύο τύπους.

Οι πιο συνηθισμένοι είναι οι χονδρίτες, οι οποίοι έχουν στο εσωτερικό τους στρογγυλά αντικείμενα που φαίνεται να έχουν σχηματιστεί ως σταγονίδια τήγματος. Αυτοί αποτελούν το 85% όλων των μετεωριτών που βρίσκονται στη Γη.

Οι περισσότεροι είναι γνωστοί ως «συνηθισμένοι χονδρίτες». Στη συνέχεια χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες – H, L και LL – με βάση την περιεκτικότητα των μετεωριτών σε σίδηρο και την κατανομή του σιδήρου και του μαγνησίου στα κύρια ορυκτά ολιβίνη και πυροξένιο. Αυτά τα πυριτικά ορυκτά είναι τα ορυκτά δομικά στοιχεία του ηλιακού μας συστήματος και είναι συνηθισμένα στη Γη.

Οι «ανθρακούχοι χονδρίτες» αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα. Περιέχουν μεγάλες ποσότητες νερού σε αργιλικά ορυκτά και οργανικά υλικά όπως αμινοξέα. Οι χονδρίτες δεν έχουν ποτέ λιώσει και αποτελούν άμεσα δείγματα της σκόνης που αρχικά σχημάτισε το ηλιακό σύστημα.

Ο λιγότερο συνηθισμένος από τους δύο τύπους πετρώδων μετεωριτών είναι οι λεγόμενοι «αχονδρίτες». Αυτοί δεν έχουν τα χαρακτηριστικά στρογγυλά σωματίδια των χονδριτών, επειδή γνώρισαν τήξη σε πλανητικά σώματα.

Οι αστεροειδείς είναι οι κύριες πηγές των μετεωριτών.

Οι περισσότεροι αστεροειδείς βρίσκονται σε μια πυκνή ζώνη μεταξύ του Άρη και του Δία, την Κύρια Ζώνη. Η ίδια η ζώνη των αστεροειδών αποτελείται από εκατομμύρια αστεροειδείς που περιστρέφονται και συσπειρώνονται γύρω από τη βαρυτική δύναμη του Δία

Οι αλληλεπιδράσεις με τον Δία μπορούν να διαταράξουν τις τροχιές των αστεροειδών και να προκαλέσουν συγκρούσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θραυσμάτων, τα οποία μπορούν να συσσωρευτούν σε σωρούς από μπάζα αστεροειδών. Αυτοί στη συνέχεια αποκτούν τη δική τους πορεία.

Είναι οι αστεροειδείς αυτού του τύπου που επισκέφθηκαν και από τους οποίους έφεραν δείγματα οι πρόσφατες αποστολές Hayabusaκαι Osiris-REx.

Οι αποστολές αυτές δημιούργησαν τη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών τύπων αστεροειδών και των μετεωριτών που πέφτουν στη Γη.

Όμως, όπως δείχνουν οι δύο μελέτες του Nature, μπορούμε να συσχετίσουμε έναν συγκεκριμένο τύπο μετεωρίτη με τον συγκεκριμένο αστεροειδή προέλευσης στην κύρια ζώνη.

Οι δύο νέες μελέτες τοποθετούν τις πηγές των πιο συνηθισμένων τύπων μετεωριτών σε συγκεκριμένες οικογένειες αστεροειδών ή ακόμα και σε συγκεκριμένους αστεροειδείς.

Η μελέτη με επικεφαλής τον Miroslav Brož αναφέρει ότι οι συνηθισμένοι χονδρίτες προέρχονται από συγκρούσεις μεταξύ αστεροειδών με διάμετρο μεγαλύτερη από 30 χιλιόμετρα που συνέβησαν πριν από λιγότερο από 30 εκατομμύρια χρόνια.

