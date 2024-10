Βαράν: «Το ποδόσφαιρο είναι εκτός ορίων, έτοιμο να εκραγεί»

Το δικό του SOS για το ποδόσφαιρο έστειλε ο Ραφαέλ Βαράν, με συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe». Ο Γάλλος αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο λόγω τραυματισμού μετά από ένα καλοκαίρι στο οποίο υπέγραψε με την Κόμο και φαινόταν έτοιμος να ξεκινήσει μια περιπέτεια στη Serie A.

«Ίσως δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο αλλά πρέπει να κάνουμε διαφορετικά ξεκινώντας από τώρα», είπε σε συνέντευξή του στη «L’Equipe» και συνέχισε: «Μίλησα επίσης για αυτό όταν έπαιζα, και δεν ήταν να αναδείξω τα προβλήματά μου, αλλά γενικότερα αυτά του ποδοσφαίρου. Ανεβάζει υπερβολικά στροφές, είναι εκτός ορίων και το αυτοκίνητο μπορεί να εκραγεί. Και μιλάω και για την ψυχική υγεία των παικτών».

Ο Βαράν προσθέτει: «Υπάρχουν όλο και λιγότεροι λαμπροί παίκτες, βλέπουμε λιγότερη δημιουργικότητα και περισσότερη σωματικότητα. Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ένα παιχνίδι λαθών και αντ’ αυτού σήμερα υπάρχουν λίγα από αυτά, είναι όλα πολύ ρομποτικά.

Αυτός που αφήνει τη μεγαλύτερη ελευθερία στους παίκτες του να κινηθούν και να δημιουργήσουν είναι ο Κάρλο Αντσελότι, όχι όπως οι νέες γενιές. Στην αρχή της τελευταίας μου σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είπα στον εαυτό μου ότι θα ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου εκεί, να παρατείνω λίγο την περιπέτεια μου.

