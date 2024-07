Έκανε το «μπαμ» η Κόμο: Κοντά στην απόκτηση του Βαράν οι «νεοφώτιστοι»

Η Κόμο επέστρεψε στη Serie A μετά από 21 χρόνια και θέλει να εξασφαλίσει την παραμονή της στα υψηλά στρώματα, με τους «νεοφώτιστους» στην ιταλική Serie A να κινούνται έντονα στο μεταγραφικό παζάρι.

Μετά τους Ρέινα και Αλμπέρτο Μορένο, ο σύλλογος του ιταλικού Βορρά είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει την πιο «δυνατή» μεταγραφή του μέχρι σήμερα.

Όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Κόμο ήρθε σε συμφωνία με τον ελεύθερο Ραφαέλ Βαράν και αναμένεται να τον κάνει δικό της μέχρι το 2026, με οψιόν για ακόμα έναν χρόνο. Έτσι, ο άλλοτε στόπερ της Ρεάλ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την La Liga και τη Premier League θα αγωνιστεί και στο Καμπιονάτο, υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας.

Κάπως έτσι ο 31χρονος έμπειρος αμυντικός, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει στη καριέρα του 4 Champions League και 1 Μουντιάλ ετοιμάζει βαλίτσες για τον ιταλικό Βορρά, με την Κόμο να αποτελεί τη 4η ομάδα που θα αγωνιστεί στη καριέρα του.

🚨🔵 Raphael Varane to Como, here we go! Documents ready and set to be signed.

Former Real Madrid and Man United CB will play in Serie A under Cesc Fabregas as manager.

Understand Varane will sign two year deal until June 2026 + option until 2027.

Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/ulfJ2pIuXS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024