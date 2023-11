Χαμός στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Χαλασμένες» και οι σχέσεις Βαράν – Τεν Χαγκ

Τα αποδυτήρια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πάνε από το κακό στο χειρότερο!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, ο Ράφαελ Βαράν δεν θέλει να βλέπει τον Έρικ Τεν Χαγκ καθώς είναι απογοητευμένος από τον τρόπο τον οποίο έχει αντιμετωπίσει τον Γάλλο σέντερ μπακ. Πιο συγκεκριμένα η προτίμηση του Τζόνι Έβανς στην «ιεραρχία» των αμυντικών αλλά και η επιλογή του Ολλανδού τεχνικού να έχει τους Λίντελοφ-Μαγκουάιρ στο δίδυμο της άμυνας κόντρα στη Λούτον φαίνεται πως ήταν η τελευταία σταγόνα από το ποτήρι.

Στην αναμέτρηση με τους «νεοφώτιστους» ο Έβανς ήταν τραυματίας και παρόλο που όλα τα σενάρια έγραφαν για τον Βαράν στην αρχική ενδεκάδα ο Τεν Χαγκ έκανε την έκπληξη. Όλα αυτά μαζί με την ασταθή εικόνα των «κόκκινων διαβόλων» έχουν επηρεάσει τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης που δύσκολα θα αλλάξει τα δεδομένα στο μυαλό του.

O 30χρονος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς και έχει καταγράψει μόλις 12 συμμετοχές με 1 γκολ σε 655 λεπτά.

🚨 Raphael Varane has fallen out of favor with Erik Ten Hag and their relationship has practically broken down.

Varane is unhappy that Jonny Evans has started ahead of him and Lindelof was then selected to play alongside Maguire against Luton when Evans was injured.

(Source:… pic.twitter.com/hTeORLMZ0n

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 24, 2023