Σοκ στη Γιουνάιτεντ: Εκτός Champions League της επόμενης περιόδου λόγω… Νις

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται κοντά στον αποκλεισμό της από το Champions League της επόμενης χρονιάς και ο λόγος δεν είναι αγωνιστικός.

Τους τελευταίους μήνες οι ιδιοκτήτες των «κόκκινων διαβόλων» βρίσκονται σε συζητήσεις για παραχώρηση ενός κεφαλαίου της ομάδας με τον επιχειρηματία, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ να είναι ο βασικός υποψήφιος. Όπως αναφέρουν τα μέσα στης χώρας ο Ράτκλιφ θα αποκτήσει το 25% του συλλόγου για περίπου 1,3 δισεκατομμύρια λίρες.

Μόλις ολοκληρωθεί το deal ο δισεκατομμυριούχος θα είναι συνιδιοκτήτης σε δύο ομάδες αφού έχει μετοχές και στη Νις. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα όμως καθώς με τους τωρινούς κανονισμούς της UEFA σημαίνει ότι μία από τις δύο ομάδες δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο Champions League της σεζόν 2024-2025.

Η Νις βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στο -1 από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν με τη Ligue 1 να στέλνει τους τρεις πρώτους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Από την άλλη η Premier League δίνει τη δυνατότητα σε πέντε ομάδες και μπορεί να είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν αλλά οι δύο σύλλογοι έχουν ελπίδες για πρόκριση στο Champions League.

Ο μόνος τρόπος για να αγωνιστούν κι οι δύο ομάδες είναι η Γιουνάιτεντ να πάρει την απευθείας πρόκριση και η Νις να περάσει από τα προκριματικά του Conference League. Σε περίπτωση που και οι δύο προκριθούν για το Champions League τότε οι κανονισμοί αναφέρουν πως η ομάδα με την καλύτερη βαθμολογικά θέση παίρνει το εισιτήριο διώχνοντας ουσιαστικά την άλλη.

Αν τερματίσουν στην ίδια θέση τότε η Μάντσεστερ θα παίξει διότι το ranking της Αγγλίας στην UEFA είναι υψηλότερο. Άνθρωποι της UEFA λένε πως: «Όπως είναι οι κανόνες, η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Η Ineos κατέχει τη Νίκαια και πρόκειται να έχει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της United.

Αν δεν αλλάξουν οι κανονισμοί, ή αν η Ineos δεν πουλήσει ένα από τα μερίδιά της, δεν μπορούν να παίζουν και οι δύο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εκτός αν η μία είναι στο Champions League και η άλλη στο Conference League».

