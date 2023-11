Οι Γκλέιζερς συμφώνησαν με τον Ράτκλιφ και η Γιουνάιτεντ αλλάζει «αφεντικό»

Είναι δεδομένη πλέον η συμφωνία των Γκλέιζερς με τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ για την εξαγορά του 25% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μπορεί οι Αμερικανοί επιχειρηματίες να συνεχίζουν να κατέχουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αν όμως τα αγγλικά δημοσιεύματα ισχύουν, τότε η χτεσινή (17/11) μέρα, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους φίλους των «κόκκινων διαβόλων».

Αυτό διότι οι ιδιοκτήτες της Γιουνάιτεντ φημολογείται πως έδωσαν τα χέρια οριστικά με τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος αγοράζει το 25% του συλλόγου.

Φυσικά πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση στον σύλλογο που αλλάζει κάπως τα δεδομένα, αφού η «ισχυρή» οικογένεια βλέπει την αποκλειστική επίδρασή της να μειώνεται, με την INEOS και τον πιο πλούσιο Βρετανό επιχειρηματία να έχουν πλέον λόγο στο αθλητικό τμήμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, θα είναι πολύ επιδραστικός στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ιανουαρίου, ενώ μόλις πάρει το τελικό «ΟΚ» θα είναι αυτός που θα φέρει τεχνικό διευθυντή, ενώ φυσικά στοχεύει στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ομάδας.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Glazers have agreed to sell 25% of their stake in Manchester United to Sir Jim Ratcliffe at about the $33/share price offered.

Once processed, the Glazers will own 52.5% and transfer control of sporting operations to SJR and INEOS.

(Source: @Bloomberg) pic.twitter.com/r5aZ01DvsN

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 17, 2023