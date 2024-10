Κάνιε Γουέστ: Το γραφείο του ήταν «σεξουαλική παιδική χαρά» και η Μπιάνκα «η διοργανώτρια των οργίων» του

Ήταν πριν από μια εβδομάδα, όταν μια είδηση άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου: ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι βρίσκονται ένα βήμα πριν το διαζύγιο. Ούτε 24 ώρες δεν πέρασαν για να αποδειχθεί ότι ο χωρισμός ήταν ένα τεράστιο ψέμα, με τα τον Τύπο να προσπαθεί να ανακαλύψει τους λόγους που συνέβη.

Αρχικά οι περισσότεροι θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο ο 47χρονος ράπερ έψαχνε έναν τρόπο να προωθήσει το επερχόμενο άλμπουμ του «Bully». Ωστόσο σύντομα διαψεύστηκαν: ο Γουέστ κατηγορείται από την πρώην βοηθό του και inflouencer Λόρεν Πισιότα ότι την νάρκωσε και τη βίασε σε ένα από τα πάρτυ του Diddy.

Η αγωγή έφτασε στα χέρια της Daily Mail, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες να κάνουν την εμφάνισή τους όλο και περισσότερες λεπτομέρειες από αυτήν.

Σύμφωνα με τη μήνυση της Λόρεν Πισιότα, το γραφείο του Κάνιε Γουέστ ήταν «μια σεξουαλική παιδική χαρά», ενώ η σύζυγός του λειτουργούσε ως «διοργανώτρια των οργίων του». Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι κάποια στιγμή ο ράπερ την έπιασε από τον λαιμό, μπροστά στην «ακέκφραστη» Μπιάνκα Σενσόρι.

