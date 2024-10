Κάνιε Γουέστ: Το άσεμνο μήνυμα στην Μπιάνκα Σενσόρι για τη μητέρα της και η αντίδρασή της

Μετά την καταγγελία της Λόρεν Πισιότα κατά του Κάνιε Γουέστ, με την ινφλουένσερ και πρώην σταρ του OnlyFans να ισχυρίζεται πως ο ράπερ την παρενοχλούσε σεξουαλικά, την παρακολουθούσε όσο δούλευε γι’ αυτόν το 2021-22 , τη νάρκωσε και τη βίασε και τις δεκάδες καταγγελίες που ακολούθησαν, ήρθαν στην επιφάνεια κι άλλες φρικιαστικές πληροφορίες.

Μια από τις πληροφορίες αυτές αποτελεί το γεγονός πως ο ράπερ φαίνεται πως ήθελε να κοιμάται με τις μητέρες των συντρόφων του – συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας της συζύγου του Μπιάνκα Σενσόρι. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Daily Mail, Ο Γουέστ φέρεται να έστειλε στη Λόρεν ένα στιγμιότυπο οθόνης στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, από μια συνομιλία κειμένου μεταξύ αυτού και της Μπιάνκα που της έλεγε ήθελε να κάνει σεξ με τη μητέρα της.

