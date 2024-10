Δύο θέσεις πιο ψηλά στο ranking της FIFA η Ελλάδα

Η Ελλάδα έκανε το «2 στα 2» με Αγγλία και Ιρλανδία και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο να «κλειδώσει» την πρώτη θέση του ομίλου.

Αν η Εθνική παραμείνει πρώτη μέχρι το τέλος τότε θα έχει σίγουρη και την δεύτερη ευκαιρία για ένα εισιτήριο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Θεαματική είναι και η άνοδος της Εθνικής στο ranking της FIFA. Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται πλέον στην 20η θέση με 1487 βαθμούς και αύξησε κι άλλο τη διαφορά από τις θέσεις που είναι εκτός 24αδας.

Greece 🇬🇷 climbed 2 more places tonight, overtaking SVK 🇸🇰 and ROU 🇷🇴.

Norway 🇳🇴 fell behind CZE 🇨🇿, while Slovenia 🇸🇮 jumped over SCO 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿.

Next matchday we have a direct clash Slovenia 🇸🇮 v Norway 🇳🇴 for Pot 2! pic.twitter.com/4O87xqKNNT

— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 13, 2024