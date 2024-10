Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ στέλνουν στο Ισραήλ το προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD για να «υπερασπιστούν το Ισραήλ».

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα σήμερα την ανάπτυξη του THAAD στο Ισραήλ, το οποίο θα χειρίζεται ο αμερικανικός στρατός στο Ισραήλ, μετά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν «εξουσιοδότησε την ανάπτυξη μιας συστοιχίας πυραύλων THAAD και μιας ομάδας στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ στο Ισραήλ για να βοηθήσει στην ενίσχυση της αεράμυνας του Ισραήλ μετά τις άνευ προηγουμένου επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ στις 13 Απριλίου και ξανά την 1η Οκτωβρίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, στρατηγός Πατ Ράιντερ σε ανακοίνωσή του.

At the direction of the President, Secretary Austin authorized the deployment of a Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) battery and associated crew of U.S. military personnel to Israel to help bolster Israel’s air defenses following Iran’s unprecedented attacks against… pic.twitter.com/P2FJVaOqIt

