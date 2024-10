Οι ΗΠΑ δεν έχουν λάβει ακόμη τελική απόφαση για την ανάπτυξη του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας THAAD στο Ισραήλ, τονίζουν νέα δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, σε αντίθεση με άλλα δημοσιεύματα ισραηλινών ΜΜΕ που ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποφασίσει την ανάπτυξη του συστήματος αυτού.

Συγκεκριμένα, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla και το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν λάβει ακόμη τελική απόφαση για το αν θα αναπτύξουν το αντιπυραυλικό αμυντικό σύστημα THAAD στο Ισραήλ.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

NEW: US plans to deploy THAAD anti ballistic missile system to Israel against Iranian retaliatory attacks — Israeli Army Radio pic.twitter.com/TQ7cymALp1

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 12, 2024