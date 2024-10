Χτυπήθηκε οίκος ευγηρίας από drone της Χεζμπολάχ, λένε στο Ισραήλ

Ενας οίκος ευγηρίας στην πόλη Χερτσλιά, βόρεια του Τελ Αβίβ, υπέστη σημαντικές ζημιές κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το βράδυ χθες Παρασκευή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, υπογραμμίζει (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Reports of drones targeting North of occupied Yaffa, delivering a direct hit on a building accompanied by a power outage in Herzliya—looks like they struck exactly where they intended. pic.twitter.com/CG2esd9Lbe

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο της περιοχής, λίγα λεπτά αφότου ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού.

Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν και κατέρριψαν ένα drone, χωρίς να έχει διευκρινιστεί όμως για ποιον λόγο δεν κατέστη δυνατό ν’ αναχαιτιστεί το δεύτερο.

At least two drones made direct impact in «Herzliya» north of «Tel Aviv.» A power outage was also reported in the city. pic.twitter.com/7zfl4q2Ixt

Στην ενημέρωση των IDF υπογραμμίζεται ότι διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες επλήγη το κτίριο στην πόλη Χερτσλιά.

Στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ προκλήθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε συνοικίες της πόλης.

⚡️🇮🇱 BREAKING: Fire and damage were caused by the crash of a drone on a building in Herzliya, north of Tel Aviv a short while ago.

Reports that the two drones came from Lebanon, one was intercepted and the other one made impact. pic.twitter.com/ZYrSmKI1hP

— Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) October 11, 2024