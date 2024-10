Σειρήνες συναγερμού ήχησαν απόψε σε πολλές πόλεις του βόρειου Τελ Αβίβ, ανέφερε η πολιτική αεράμυνα του Ισραήλ.

Ο στρατός συνέδεσε αυτόν τον συναγερμό με την «είσοδο ενός εχθρικού αεροσκάφους».

Το Ισραήλ γιορτάζει απόψε, μετά τη δύση του ηλίου, το Γιομ Κιπούρ. Οι σειρήνες ήχησαν στη Χερζλίγια λίγο μετά τις 22.00, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας).

«Μετά την εισβολή ενός εχθρικού αεροσκάφους, έγιναν απόπειρες αναχαίτισης» ανέφερε ο στρατός, προειδοποιώντας ότι «ενδέχεται να ακουστούν και άλλες εκρήξεις, λόγω αναχαιτίσεων ή (πτώσης) συντριμμιών».

Σύμφωνα με τις IDF, υπάρχουν ζημιές σε κτίριο στη Χερζλίγια.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Βίντεο από την επίθεση στο Τελ Αβίβ έχουν κυκλοφορήσει στα social media:

Breaking | Despite being on higher alert for the Yom Kippur holiday, Israel’s Iron Dome failed to intercept a drone that struck Herzliya area, north of Tel Aviv. pic.twitter.com/9Ui362Ebrq

According to Israeli media reports, all Israeli air defense systems failed to intercept two drones launched from southern Lebanon that struck Gush Dan and Herzliya in Tel Aviv. pic.twitter.com/8eiz7FxMJ3

— Quds News Network (@QudsNen) October 11, 2024