Καταιγισμός ρουκετών από τη Χεζμπολάχ στο βορειοδυτικό Ισραήλ - Ηχούν σειρήνες, αντεπιτέθηκαν οι IDF

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων-ρουκετών ήχησαν σήμερα το απόγευμα σε δεκάδες πόλεις στο βορειοδυτικό Ισραήλ, και ενώ η χώρα ετοιμάζεται να γιορτάσει το Γιομ Κιπούρ, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι «περίπου 80 βλήματα» εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

Το Γιομ Κιπούρ (Ημέρα της Εξιλέωσης) είναι η πιο ιερή ημέρα του χρόνου στον Ιουδαϊσμό.

Μεταξύ 17:21 και 17:24 «περίπου 80 βλήματα» εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ, που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, σύμφωνα με τον στρατό.

Δείτε βίντεο:

⚡️ Hezbollah continues to launch rocket barrages at Haifa, Akka, Safed, and settlements in the Galilee. Videos from the last few hours pic.twitter.com/7uebpaHYuT

