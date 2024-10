Η αμερικανική βιομηχανία παραγωγής αεροσκαφών Boeing ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την μισθολογική προσφορά που είχε καταθέσει, μετά από διαπραγματεύσεις με τη Διεθνή Ένωση Χειριστών Μηχανών και Εργαζομένων στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία (IAM), τα μέλη της οποίας απεργούν κατά της εταιρίας.

Υπενθυμίζεται πως η Boeing προσέφερε αύξηση μισθών 25% για ένα τετραετές συμβόλαιο, την οποία οι εργαζόμενοι απέρριψαν.

Παράλληλα, πριν λίγες ημέρες η εταιρεία έστειλε μέσω ταχυδρομείου επιστολή σε 33.000 εργαζομένους της για να τους ανακοινώσει ότι κόβει την υγειονομική τους περίθαλψη μαζί και των οικογενειών τους.

Το συνδικάτο χαρακτήρισε λάθος βήμα την κίνηση της Boeing.

«Τα στελέχη της Boeing δεν μπορούν να αποφασίσουν», δήλωσε στην ανακοίνωση ο πρόεδρος του IAM International, Brian Bryant.

«Τη μια μέρα λένε ότι θέλουν να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη του εργατικού τους δυναμικού. Την επόμενη στιγμή, με αφορμή πολλά πρόσφατα λάθη της ομάδας τους στις εργασιακές σχέσεις, τα στελέχη της Boeing σκοντάφτουν τώρα πάνω σε δολάρια για να πάρουν πεντάρες. Κόβουν μια παροχή που είναι απαραίτητη για τη ζωή των παιδιών και των οικογενειών, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στο κόστος των μεγαλύτερων προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει τα στελέχη της Boeing για το εργατικό δυναμικό τους και για την ίδια την εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι παλινωδίες τους κοστίζουν όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στο έθνος μας».

Day 26 – Strike Update

October 8, 2024

Holding the Line!

Today, we completed a second day of mediated talks with Boeing. The company was hell-bent on standing on the non-negotiated offer that was sent directly to the media on September 23, 2024. They refused to propose any… pic.twitter.com/FPFHcZWMGf

— IAM Union District 751 (@IAM751) October 9, 2024