Καβάλα – Αστέρας Τρίπολης 0-1: Ο Τζίμας τον έστειλε στους «16» του Κυπέλλου (vids)

Ο Αστέρας Τρίπολης, μετά από μία «κλειστή» αναμέτρηση, στον επαναληπτικό αγώνα με την Καβάλα πήρε την πρόκριση για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Αρκάδες που έχασαν και την μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα με το πέναλτι του Μπαρτόλο που έπιασε ο Αστράς, πήραν την νίκη με το γκολ του Τζίμα στο 115o λεπτό.

Το πρώτο μέρος δεν είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις καθώς η σκοπιμότητα «κράτησε» τις δυο ομάδες μακριά από την παραγωγή φάσεων μπροστά από τις δυο ομάδες.

Μοναδική καλή στιγμή ήρθε από τους γηπεδούχους στο 39ο λεπτό. Με μια γρήγορη ενέργεια ο Εμπουκά «άνοιξε» την αντίπαλη άμυνα, πάτησε περιοχή και γύρισε προς τον Παπαδόπουλο αλλά το σουτ του τελευταίου πέρασε ελάχιστα άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι «μπήκαν» πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισαν ένα πέναλτι μετά από πτώση του Μπαρτόλο αλλά ο Αστράς έπεσε σωστά και κράτησε το μηδέν. Η τελευταία καλή στιγμή στην κανονική διάρκεια ήταν για τους γηπεδούχους στο 65ο λεπτό. Ο Γκέκας βρέθηκε σε θέση βολής στο ύψος του πέναλτι με τον Τσιντώτα να κάνει την επέμβαση.

Οι δυο ομάδες οδηγηθήκαν στην παράταση που είχε κατά πολύ ίδια εικόνα με το πρώτο ημίχρονο της κανονικής διάρκειας. Παιχνίδι σκοπιμότητας και προσεκτικές ενέργειες από τις δύο ομάδες που όσο περνούσε η ώρα ξέμεναν από δυνάμεις.

Η φάση που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 115ο λεπτό όταν, μετά από σέντρα του Καλτσά, ο Τζίμας με ένα όμορφο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και μαζί την ομάδα του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΚΑΒΑΛΑ: Αστράς, Ίτσιος, Τσαμούρης, Πάσαγκιτς, Δαλιανόπουλος (46′ Κατσούρι), Μέτσε (96′ Λέλεκας), Παπαδόπουλος (86′ Κασέμι), Γαβριηλίδης, Αναστασόπουλος (60′ Δημητριάδης), Εμπούκα (60′ Μάντιτς), Γκέκας (72′ Κόμλιας).

ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ AKTOR: Τσιντώτας, Γκαρθία (86′ Μπιλέ), Αλβάρεζ (98′ Χουχούμης), Τριανταφυλλόπουλος, Ντέλι, Τζανδάρης (56′ Γκος), Μούμο (98′ Ρέντζιτς), Καλτσάς, Παλάσιος (46′ Μπαρτόλο), Ρεγκίς (69′ Τζίμας), Μακέντα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των 16

Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

ΟΦΗ – Βόλος

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Αιγάλεω – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Παναχαϊκή

Athens Kallithea – Ολυμπιακός

ΑΕΚ – Άρης

Πανσερραϊκός – Πανιώνιος

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος -Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea – Ολυμπιακός

ΑΕΚ – Άρης vs Αιγάλεω – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Βόλος vs Κηφισιά – Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πανσερραϊκός ή Πανιώνιος vs Ζάκυνθος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR / ΟΦΗ – Βόλος vs Κηφισιά – Παναχαϊκή

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea – Ολυμπιακός / ΑΕΚ – Άρης vs Αιγάλεω – ΠΑΟΚ

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Κυπέλλου

5η φάση

1η αγωνιστική: 29 – 31 Οκτωβρίου 2024

2η αγωνιστική: 3 – 5 Δεκεμβρίου 2024

6η φάση

1η αγωνιστική: 17 – 18 Δεκεμβρίου 2024

2η αγωνιστική: 7 – 9 Ιανουαρίου 2025

7η φάση

1η αγωνιστική: 4 – 5 Φεβρουαρίου 2025

2η αγωνιστική: 25 – 27 Φεβρουαρίου 2025

Τελικός: Σάββατο 17 Μαΐου 2025