Αθώος για τις κατηγορίες βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης ο ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν

Αθώος κρίθηκε σήμερα ο Κρίστιαν Μπρούκνερ, βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν πριν 17 χρόνια.

Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ αθωώθηκε από το δικαστήριο στη Γερμανία για τις κατηγορίες τριών βιασμών και δύο περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μεταξύ 2000 και 2017 στην Πορτογαλία, κοντά στο θέρετρο Praia da Luz, από όπου εξαφανίστηκε η Μαντλίν, ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς της.

Ο δικηγόρος του, Φρίντριχ Φιούλσερ, υποστήριξε ότι η δίκη έγινε κυρίως λόγω της σύνδεσης του Μπρούκνερ με την υπόθεση της Μάντλιν Μακάν.

Η απόφαση του δικαστηρίου έχει σοβαρές συνέπειες για τους γερμανούς εισαγγελείς, οι οποίοι προσπαθούν να συνδέσουν την εξαφάνιση της Μάντλιν με τον Μπρούκνερ. Παρά την αναφορά τους σε «συγκεκριμένα στοιχεία» για τον θάνατό της, δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Η ποινή φυλάκισης του Μπρούκνερ για άλλους βιασμούς διαρκεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, αλλά ο δικηγόρος του ανέφερε ότι μπορεί να απελευθερωθεί νωρίτερα, ίσως την άνοιξη.

Οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να ζητήσουν να κρατηθεί σε «προληπτική κράτηση» για να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι η αίτηση αυτή θα γίνει δεκτή.

A suspect in the disappearance of Madeleine McCann has been acquitted of unrelated sexual abuse charges by a court in the German city of Brunswick https://t.co/94bL4d5llX

— RTÉ News (@rtenews) October 8, 2024