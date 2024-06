Η Μαντλίν ΜακΚαν εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη ενώ έκανε διακοπές με την οικογένειά της στο θέρετρο Praia da Luz στη δυτική ακτογραμμή Algarve της Πορτογαλίας στις 3 Μαΐου 2007.

Οι γονείς της 3χρονης, ο Gerry και η Kate McCann, άφησαν την ίδια και τα 2 ετών δίδυμα αδέρφια της σε ένα ξεκλείδωτο ενοικιαζόμενο σπίτι, ενώ έτρωγαν σε ένα εστιατόριο 130 μέτρα μακριά.

Όταν η μητέρα της Μαντλίν πήγε να ελέγξει τα παιδιά, η 3χρονη έλειπε.

Αρχικά, οι γονείς της ήταν ύποπτοι για την εξαφάνισή της, αλλά απαλλάχθηκαν από τις αρχές τον επόμενο χρόνο. Η υπόθεση έγινε πρωτοσέλιδο διεθνώς και γέννησε διάφορες θεωρίες για το τι συνέβη στο νεαρό κορίτσι.

Το 2011, οι βρετανικές αρχές ενδιαφέρθηκαν έντονα για την υπόθεση και ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον ανακοίνωσε τη διεξαγωγή βρετανικής έρευνας με την ονομασία Επιχείρηση Grange. Έκτοτε, μια ομάδα ντετέκτιβ έχει ερευνήσει 60 άτομα ενδιαφέροντος, έχει λάβει πάνω από χίλιες καταθέσεις και έχει εξετάσει αμέτρητες πιθανές θεάσεις της Μαντλίν σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν, η γερμανική αστυνομία αποκάλυψε την ανακάλυψη μιας σειράς ηλεκτρονικών μηνυμάτων που συνδέουν άμεσα τον Christian Brueckner με την εξαφάνιση του κοριτσιού στην Πορτογαλία το 2007.

Οι ερευνητές βρήκαν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν λογαριασμό Hotmail που χρησιμοποιούσε ο Brueckner, δήλωσε ο ερευνητής Titus Stampa σε δικαστήριο της Γερμανίας.

Ο Stampa δήλωσε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία δεν μπορούν να αποκαλυφθούν επειδή «σχετίζονται με τη δολοφονία» της Μαντλίν, περιέχουν κρίσιμες πληροφορίες για την υπόθεση.

Επιπλέον, βρέθηκε ένας δεύτερος λογαριασμός στον οποίο ο Brueckner μοιραζόταν πολυάριθμα βίντεο κακοποίησης παιδιών ηλικίας μόλις «τριών ή τεσσάρων ετών» με άλλους κακοποιητές. Αυτός ο λογαριασμός φέρεται να διαγράφηκε από τον Brueckner λίγο μετά την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Σε μία από τις επικοινωνίες που ανακτήθηκαν, ο Brueckner περιέγραψε μια ανησυχητική φαντασίωση σχετικά με την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση ενός πεντάχρονου κοριτσιού και της μητέρας του, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες βίας και κτηνωδίας.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης «έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο» με περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία, αν και δεν διευκρινίστηκε αν περιείχε φωτογραφίες ή βίντεο που εμπλέκουν τον Brueckner στην υπόθεση της Μαντλίν.

Η ανακάλυψη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που αποκαλύπτονται άμεσα στοιχεία που συνδέουν τον Brueckner με την εξαφάνιση της Μαντλίν, η οποία ήταν τριών ετών όταν εξαφανίστηκε από το θέρετρο Ocean Club στην Praia da Luz στις 3 Μαΐου 2007.

Ο Christian Brueckner, ο κύριος ύποπτος στην υπόθεση McCann, δικάζεται από τον Φεβρουάριο στη Γερμανία για πολλαπλά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού μιας γυναίκας στην Praia da Rocha το 2004 και της κακοποίησης ενός 14χρονου κοριτσιού και μιας γυναίκας 70 και 80 ετών στην Praia da Luz μεταξύ 2000 και 2006.

Lay judge is REMOVED from Christian Brueckner sex trial on first day after discrediting social media posts are revealed https://t.co/xRXp0aHGg8 pic.twitter.com/fdUqDOpsKg

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 16, 2024