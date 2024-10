Βίντεο ντοκουμέντα που αποτυπώνουν την αστυνομική βία που ασκήθηκε από άνδρες των ΜΑΤ μετά τη χθεσινή πορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ενώ η πορεία είχε ολοκληρωθεί διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για τις προσαγωγές που είχαν γίνει στην ισραηλινή πρεσβεία.

Άνδρας των ΜΑΤ φαίνεται στα πλάνα να σπρώχνει μία γυναίκα, ένας άλλος να κλωτσά έναν άνδρα που τους προσέγγισε για να διαμαρτυρηθεί και να χτυπάει πολίτες με ασπίδα ενώ ένας τρίτος ολοκληρώνει την επιχείρηση «ψεκάζοντας» με χημικά.

Νωρίτερα μετά το τέλος της πορείας διμοιρίες των ΜΑΤ έριξαν δακρυγόνα και κρότου λάμψης στην Πανόρμου την ώρα που η κίνηση στον δρόμο διεξαγόταν κανονικά.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνονται άνδρες των ΜΑΤ να κυνηγούν κάποιους διαδηλωτές και να πετούν κρότου λάμψης ανάμεσα στα αυτοκίνητα και τους διερχόμενους.

Στη συνέχεια ακινητοποιούν κάποιους από τους διαδηλωτές, άλλους τους σέρνουν ενώ έναν τον έχουν για ώρα ξαπλωμένο στη μέση του δρόμου.

Greek police intervened with chemical gas and sound bombs against those protesting against the Zionist state of Israel. #antireport #athens #greece #Palestina #AqsaFlood #FreePalestine pic.twitter.com/fUnYrniio0

— Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) October 7, 2024