Νεκρός μετανάστης στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα: «Έχουμε στοιχεία ότι βασανίστηκε»

Έγγραφα με στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, επιβεβαιώνουν τον βασανισμό του 37χρονου Πακιστανού μετανάστη Μοχάμεντ Καμράν Ασίκ στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα, έλαβε από το περιβάλλον του και επέδωσε σήμερα στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια, η ΚΕΕΡΦΑ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ, ο μετανάστης πέθανε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα μετά από ξυλοδαρμό.

Μέλη της ΚΕΕΡΦΑ (Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή) άνοιξαν πανό το απόγευμα της Δευτέρας έξω από τα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, όπου και στεγάζεται η Επιτροπή για τα Βασανιστήρια (Subcommittee on Prevention of Torture (SPT) Human Rights Council and Treaty Mechanisms Division Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) στη Μιχαλακοπούλου.

«Με την παρουσία της ΚΕΕΡΦΑ και της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος “Η Ενότητα” ερχόμαστε για να συμμετέχουμε στη διαδικασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και την υποεπιτροπή για τα θύματα βασανισμού. Έχουμε πολύ ξεκάθαρη εικόνα ότι στο ΑΤ του Αγίου Παντελεήμονα βασανίστηκε μέχρι θανάτου ο Μοχάμεντ Καμράν Ασίκ και άλλος ένας, μετανάστης, ο Ναχλίς, έχασε τη ζωή του στο ΑΤ Ομόνοιας» δήλωσε εκ της ΚΕΕΡΦΑ ο Πέτρος Κωνσταντίνου.

«Να αποδοθεί δικαιοσύνη»

«Είναι απίστευτο το πού οδηγούν οι πολιτικές του ρατσισμού, οι πολιτικές που, όταν δεν πνίγουν πρόσφυγες στην Πύλο, δολοφονούν μετανάστες στα αστυνομικά τμήματα. Θα καταθέσουμε έναν φάκελο με όλα τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο Μοχάμεντ Καμράν έζησε το “Εξπρές του Μεσονυχτίου” και κατέληξε στα χέρια των βασανιστών του. Ένας άνθρωπος που αφαίρεσαν τα έγγραφά του, που τον άρπαξαν, υπάρχει αρπαγή της αστυνομίας σε βάρος του, αλλά και έναν άνθρωπο που τον αποτελείωσαν και την ίδια ώρα τον συκοφαντούν ασύστολα ότι τάχα ήταν κακοποιητής. Ενώ αυτό για το οποίο κατηγορείται είναι ότι πήρε ένα τηλέφωνο» προσέθεσε.

Η ΚΕΕΡΦΑ ζητά, όπως λέει ο Πέτρος Κωνσταντίνου, «να αποδοθεί δικαιοσύνη, ζητάμε να λάβει υπόψιν της η επιτροπή του ΟΗΕ ότι σε αυτή τη χώρα γίνονται βασανιστήρια αλλά πάνω απ’ όλα ζητάμε από το εργατικό κίνημα και τη νεολαία να δώσουν ηχηρό “παρών” το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου, 14.30 στη Βικτώρια για να απαιτήσουμε να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι του Καμράν και να τελειώνει η κυβέρνηση που τους καλύπτει».

Υπενθυμίζεται ότι με μέριμνα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η έρευνα για τον θάνατο του 37χρονου μετανάστη στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα ανατέθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη.