Επεισόδια μετά την πορεία για την Παλαιστίνη στην πρεσβεία του Ισραήλ – 18 προσαγωγές

Επεισόδια σημειώθηκαν μετά την πορεία για την Παλαιστίνη στην πρεσβεία του Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας (7/10).

Σύμφωνα με την Αστυνομία ομάδα ατόμων κατά την αποχώρησή τους στη συμβολή Κηφισίας και Πανόρμου πέταξαν πέτρες και φωτοβολίδες σε αστυνομικές δυνάμεις.

#Greece | Pro-Palestinian protesters gathered in #Athens on the anniversary of October 7 and marched towards the US and Israeli Embassies. Police attacked the protesters and many were detained.#antireport #7October #Palastine https://t.co/01XXIhUBMc pic.twitter.com/ZB2VCQn8Af

— Vedat Yeler (@vedatyeler_) October 7, 2024