Μπλόκο στα αυτοκίνητα σε έναν από τους διασημότερους δρόμους στον κόσμο

Η περίφημη Oxford Street του Λονδίνου θα μπορούσε τελικά να πεζοδρομηθεί, σύμφωνα με τα νέα σχέδια που ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Sadiq Khan την Τρίτη, μετά από χρόνια συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο αναζωογόνησης της περιοχής.

Το γραφείο του δημάρχου δήλωσε ότι τα σχέδια περιλαμβάνουν «τη μετατροπή του δρόμου σε μια πεζοδρομημένη λεωφόρο χωρίς κίνηση, δημιουργώντας έναν όμορφο δημόσιο χώρο».

Η Oxford Street δέχεται περισσότερους από 500.000 επισκέπτες καθημερινά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και φιλοξενεί καταστήματα-ναυαρχίδες όπως τα Selfridges και John Lewis.

Ωστόσο, η παγκοσμίου φήμης εμπορική λωρίδα έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Οι αριθμοί των τουριστών δεν έχουν ανακάμψει πλήρως μετά την πανδημία, σύμφωνα με το γραφείο του δημάρχου.

Ορισμένα εμβληματικά καταστήματα έχουν επίσης κλείσει και ο δρόμος έχει δει έναν πολλαπλασιασμό των καταστημάτων που πωλούν είδη όπως ζαχαρωτά με θέμα τις ΗΠΑ.

«Η Oxford Street ήταν κάποτε το κόσμημα στο στέμμα του λιανικού εμπορίου της Βρετανίας, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει υποφέρει πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία», ανέφερε ο δήμαρχος στη δήλωσή του. «Χρειάζεται επείγουσα δράση για να δοθεί νέα πνοή στον πιο διάσημο κεντρικό δρόμο της χώρας».

Ο Khan, ο οποίος είναι μέλος του Εργατικού Κόμματος και κέρδισε μια τρίτη θητεία ως δήμαρχος του Λονδίνου τον Μάιο, έχει επιχειρήσει στο παρελθόν να αναζωογονήσει την περιοχή, αλλά τα σχέδιά του εμποδίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Westminster, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της τοπικής περιοχής.

Plans have been unveiled (again) to pedestrianise part of London’s famous Oxford Street. The 1.9-kilometre road stretches through the heart of London’s West End and welcomes some 500,000 visitors every day. It saw £3.1BN in retail sales during 2023.

But placing so many people in… pic.twitter.com/3MGO34IVxk

— The B1M (@TheB1M) September 24, 2024