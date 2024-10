Παναθηναϊκός: Η αποστολή για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό – Στον «πάγο» ο Βαγιαννίδης (pic)

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (06/10, 20:30), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Πράσινοι προπονήθηκαν στο Κορωπί και μετά το τέλος του προγράμματος ο Ντιέγκο Αλόνσο ανακοίνωσε την αποστολή για το ντέρμπι με τους Ερυθρόλευκους. Για ακόμα ένα παιχνίδι εκτός έμεινε ο Γιώργος Βαγιαννίδης, με τον Έλληνα αμυντικό να συνεχίζει να βρίσκεται στον «πάγο».

Η αποστολή για το ντέρμπι: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Σπόραρ, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Μπάλντοκ, Νίκας και Αράο.

