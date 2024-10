Ποιο είναι το νέο γήπεδο της Μπάγερν στο μπάσκετ που έκανε «ντεμπούτο» με τη Ρεάλ (vids)

H νέα υπερσύγχρονη SAP Arena θα στεγάζει από εδώ και πέρα τα παιχνίδια της Μπάγερν Μονάχου στο μπάσκετ και εχθές το βράδυ το ποδαρικό στην νέα αρένα έγινε με το δεξί.

Και αυτό γιατί οι Βαυαροί επιβλήθηκαν με 97-89 επί της περσινής φιναλίστ Ρεάλ Μαδρίτης. Και δεν είναι υπερβολή να πει κάποιος ότι πήρε ώθηση και από την νέα της έδρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στο γήπεδο βρέθηκαν 10.500 θεατές, οι οποίοι δημιούργησαν μία υπέροχη ατμόσφαιρα για την γερμανική ομάδα.

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο πρόεδρος της EuroLeague Basketball, δείγμα της σημασίας που δόθηκε σε ένα ιστορικό γεγονός για τους Βαυαρούς, που ελπίζουν να αλλάξουν επίπεδο μετά και την είσοδό τους στο νέο τους γήπεδο.

Wow 🤩 the @SAPGarden has opened its doors 🔥

The latest EuroLeague arena and new home of @FCBBasketball #RivalrySeries | #EveryGameMatters pic.twitter.com/GFgc7SBkIH

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2024