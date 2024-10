Ο ιρανικός λαός στην επαύριο των επιθέσεων

Η πυραυλική επίθεση στις 2 Οκτωβρίου 2024 προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις μεταξύ του ιρανικού λαού, οι οποίες επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη στάση της κυβέρνησής τους όσον αφορά τις περιφερειακές εντάσεις.

Η επίθεση, στην οποία το Ιράν εκτόξευσε πάνω από 180 βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ ως απάντηση σε πολλαπλές δολοφονίες σημαντικών προσωπικοτήτων όπως ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, πλαισιώθηκε από την ιρανική ηγεσία ως πράξη αυτοάμυνας.

H αντίδραση του ιρανικού λαού φαίνεται να διαμορφώνεται από την πολιτική του ευθυγράμμιση, με πολλούς να υποστηρίζουν τις ενέργειες της κυβέρνησης ως μέρος της ευρύτερης περιφερειακής στρατηγικής της, ενώ άλλοι δείχνουν επιφυλακτικότητα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη χώρα τους

Σημειωτέο ότι στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχει έντονο εθνικιστικό συναίσθημα, ιδίως μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν τις σκληροπυρηνικές πολιτικές της κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό πολλοί Ιρανοί θεωρούν ότι πρόκειται για δικαιολογημένα αντίποινα κατά των ισραηλινών ενεργειών, τις οποίες αντιλαμβάνονται ως προκλήσεις. Αυτή η προοπτική είναι κοινή μεταξύ εκείνων που συντάσσονται με την αντι-ισραηλινή ρητορική και τις περιφερειακές φιλοδοξίες της κυβέρνησης, θεωρώντας την πυραυλική επίθεση ως απαραίτητο βήμα για την προστασία των συμφερόντων και των συμμάχων τους στην περιοχή.

Ενώ ορισμένοι από τους πυραύλους βρίσκονταν ακόμη στον αέρα, σε μεγάλες πόλεις του Ιράν, η κυβέρνηση έστειλε μηνύματα κειμένου που ενθάρρυναν τον κόσμο να συμμετάσχει σε κρατικά οργανωμένες συγκεντρώσεις για την υποστήριξη της επίθεσης. Οι συγκεντρώσεις που μεταδόθηκαν ζωντανά από την κρατική τηλεόραση, είδαν τον ουρανό να φωτίζεται από πυροτεχνήματα και από τα μεγάφωνα ακούγονταν χαρούμενα τραγούδια που εξυμνούσαν τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και τη λιβανέζικη ένοπλη ομάδα Χεζμπολάχ.

People in Tehran gathered in front of the gate of the University of Tehran, celebrating and rejoicing after #Iran ‘s retaliatory missile attack on #Israel pic.twitter.com/due1Dpec6W

«Παρακολουθήστε τις στιγμές της σύγκρουσης, πού είναι ο Πικάσο να έρθει να κατεβάσει αυτές τις στιγμές! Πού αλλού ψάχνετε για θέμα Χόλιγουντ, δείτε αυτό και απολαύστε το», είπε εκστασιασμένος ο παρουσιαστής Αμιρχοσεΐν Ταχμασεμπί στα εκατομμύρια τηλεθεατών που ήταν συντονισμένοι στο δημοφιλές Κανάλι 3 του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, πάνω από πλάνα δεκάδων πυραύλων που έπεφταν στο Ισραήλ.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο ίδιος παρουσιαστής είχε προειδοποιήσει ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να δεχτεί την επόμενη επίθεση αν δεν εκδικηθεί για τη δολοφονία από το Ισραήλ του αρχηγού της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και του ταξίαρχου του IRGC Αμπάς Νιλφορουσάν σε μια μεγάλη επίθεση στη Βηρυτό. Είχε υποστηρίξει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα των πυραύλων, και μάλιστα του βαλλιστικού είδους».

Αρχικά φάνηκε ότι το Ιράν ασκούσε περισσότερο τη «στρατηγική του υπομονή» εν μέσω ανησυχιών για το ξέσπασμα ενός ολοκληρωτικού περιφερειακού πολέμου, με την κυβέρνηση του μετριοπαθούς προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν να είναι απρόθυμη να χτυπήσει κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά ασταθούς περιόδου.

Το μήνυμα που ερχόταν από το κράτος επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι «η Χεζμπολάχ είναι ζωντανή» και μετέφερε το μήνυμα ότι ο «άξονας αντίστασης» που υποστηρίζει το Ιράν σε όλη την περιοχή θα συνεχίσει να δρα εναντίον των στόχων του Ισραήλ. Δεν υπήρχαν υποσχέσεις για μια επικείμενη «σκληρή εκδίκηση», όπως με προηγούμενες ισραηλινές δολοφονίες.

Αλλά μόλις ξεκίνησε η πυραυλική επίθεση της Τρίτης κατά του Ισραήλ, οι ιρανικές αρχές επέδειξαν ένα ενιαίο μέτωπο, τονίζοντας ότι όλοι οι κλάδοι του κράτους, συμπεριλαμβανομένου του στρατού και του υπουργείου Άμυνας της κυβέρνησης, υποστήριξαν την επίθεση.

Following the retaliatory missile attack by Iran against Israel, the Chief of Staff of the Iranian Armed Forces, Major General Mohammad Bagheri, warned the regime and its supporters that if they continue their criminal actions, Iran’s next response will be even more devastating. pic.twitter.com/o3kzztLlR7

