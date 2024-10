«Το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει», δήλωσε το βράδυ της Τρίτης (1/10) ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά από την πυραυλική επίθεση την οποία δέχθηκε το Ισραήλ από το Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι η επίθεση «απέτυχε» – παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη υποστήριξε πως περίπου το 90% των πυραύλων που εκτόξευσε βγήκαν τον στόχο τους.

«Το καθεστώς στο Ιράν δεν κατανοεί την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και την αποφασιστικότητά μας να ανταποδώσουμε στους εχθρούς μας», προσέθεσε ο ίδιος.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Ιράν εξαπέλυσε σχεδόν 200 πυραύλους προς το Ισραήλ, σε αντίποινα για τις πολύνεκρες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους προς το Ισραήλ. Προειδοποίησαν πως το Ισραήλ θα γίνει ξανά στόχος αν προβεί σε αντίποινα. Τόνισαν επίσης ότι οι πυραυλικές επιθέσεις είναι σε αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και του υποδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στον Λίβανο Αμπάς Νιλφορουσάν.

Η σημερινή επίθεση ήταν η δεύτερη που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ ύστερα από εκείνη του Απριλίου, όταν η Τεχεράνη ισχυρίστηκε ότι ενήργησε «σε νόμιμη άμυνα» μετά το πλήγμα στο προξενείο της στη Δαμασκό που στοίχισε τη ζωή σε επτά στρατιωτικούς.

Μεταξύ άλλων, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν τρεις στρατιωτικές βάσεις στα περίχωρα του Τελ Αβίβ.

Στη σημερινή ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι ενήργησαν «σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» ύστερα από μια «περίοδο αυτοσυγκράτησης» που επέδειξαν αφότου «παραβιάστηκε η εθνική κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» με τη δολοφονία του Χανίγια στην Τεχεράνη.

Η ανακοίνωση απηχεί τα σχόλια που έκανε πρόσφατα ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη «προσπάθησε να μην αντιδράσει» μετά τη δολοφονία του Χανίγια, ώστε να μην εκτροχιάσει τις αμερικανικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Footage of ballistic missiles arriving in Israel sent by the Islamic regime in Iran and there are reports of missile hit or fragment of one falling in Tel Aviv. Updates to follow. This is the fourth round of sirens in Tel Aviv tonight. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/Vn25OpIBpk

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) October 1, 2024