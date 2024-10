Δύο έφηβοι οι φερόμενοι ως δράστες των εκρήξεων κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Κοπεγχάγη

Δικαστήριο της Δανίας απήγγειλε σήμερα κατηγορίες σε βάρος δύο σουηδών εφήβων για κατοχή πέντε χειροβομβίδων και πυροδότηση δύο από αυτών σε μια στέγη κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Κοπεγχάγη, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας στο δικαστήριο.

Κανείς δεν τραυματίστηκε από τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί χθες,Τετάρτη, όμως το κτήριο κοντά στην πρεσβεία υπέστη κάποιες ζημιές, σύμφωνα με τους ανακριτές.

Οι δύο έφηβοι, ηλικίας 16 και 19 ετών συνελήφθησαν την Τετάρτη σε ένα τρένο στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό της Κοπεγχάγης και ανακρίθηκαν σήμερα σε δικαστήριο της Κοπεγχάγης. Το δικαστήριο απαγόρευσε τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους.

Ένας τρίτος άνδρας, ηλικίας 19 ετών, προσήχθη σε άλλο σημείο στην πρωτεύουσα της Δανίας και αφέθηκε ελεύθερος μετά την ανάκρισή του, ανέφερε η αστυνομία της Δανίας.

