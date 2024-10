Η 11άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Μπράγκα (pic)

Με 4-2-3-1, τους Μουζακίτη και Ζέλσον Μαρτίνς στην αρχική 11άδα και τον Ροντινέι σε ρόλο εξτρέμ, όπως και στο πρόσφατο ματς με τον Ατρόμητο, παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αποψινή εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπράγκα (19:45).

Ο έμπειρος τεχνικός ξεκινάει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού στο παιχνίδι για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Μουζακίτης θα είναι στα χαφ, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς και Ελ Κααμπί.

Στον «ερυθρόλευκο» πάγκο βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Στάμενιτς, Βέλντε, Ντάνι Γκαρθία, Γιάρεμτσουκ, Γουίλιαν, Μασούρας, Ολιβέιρα, Ντόη και Κωστούλας.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μπράγκα! / Our line-up for today’s match against Braga! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYSCB #UEL pic.twitter.com/HWwsPCekrr

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 3, 2024