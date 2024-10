Ο Τεν Χαγκ έχει δύο παιχνίδια για να «σώσει την παρτίδα» – Χαμός με τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου

Η κατάσταση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι χαώδης μετά και την εντός έδρας ήττα της ομάδας από την Τότεναμ με 3-0 για την Πρέμιερ Λιγκ. Όχι πως ήταν και πολύ καλύτερη πριν από το συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά αυτή η ήττα στο Ολντ Τράφορντ προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερους κλυδωνισμούς.

Το ερώτημα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα του αγγλικού συλλόγου είναι αν η διοίκηση της Γιουνάιτεντ θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του Έρικ Τεν Χαγκ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών της Γιουνάιτεντ αλλά και παλαίμαχοι παίκτες του συλλόγου θεωρούν ότι η απόλυση του Ολλανδού προπονητή είναι η μοναδική επιλογή των διοικούντων την ομάδα.

Δεν βρίσκουν άλλη λύση στον ορίζοντα και θεωρούν ότι πρέπει να ληφθεί άμεσα η απόφαση απομάκρυνσης του Ολλανδού προπονητή, έστω και αν η Γιουνάιτεντ κληθεί να δώσει αποζημίωση – μαμούθ στον Τεν Χαγκ, ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Οι τελευταίες πληροφορίες των αγγλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τεν Χαγκ έχει δύο παιχνίδια για να «σώσει την παρτίδα» και πως έχει ενημερωθεί σχετικά από την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου.

Πάντα με βάση τα σχετικά ρεπορτάζ, όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα (αλλά και την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του Μάντσεστερ) στις δύο επόμενες αναμετρήσεις.

Η πρώτη είναι το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην Πόρτο (εκτός έδρας) για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ και η δεύτερη το παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην Άστον Βίλα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα επισημαίνει ο αγγλικός Τύπος, αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν πάρει δύο νίκες στα δύο αυτά παιχνίδια, τότε ο Τεν Χαγκ θ’ αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

