Ήταν κάποτε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Θλίψη και οργή για την εικόνα της ομάδας του Τεν Χαγκ

Όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί στο Ολντ Τράφορντ την Τβέντε τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Και ποιος είναι το φαβορί και ποιος είναι το αουτσάιντερ. Ή μάλλον να χρησιμοποιήσουμε παρελθοντικό χρόνο για ν’ αποδοθεί η πραγματικότητα.

Αν λοιπόν η Γιουνάιτεντ φιλοξενούσε (παλιά) την Τβέντε τα πράγματα θα ήταν ξεκάθαρα. Τελεία και παύλα. Τώρα όμως δεν είναι κι αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στην χθεσινή αναμέτρηση των δύο ομάδων στο «θέατρο των ονείρων».

Η ολλανδική ομάδα κατάφερε να μείνει «όρθια» στο Ολντ Τράφορντ (1-1) και ξεκίνησε με εξαιρετικό τρόπο την προσπάθεια της στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Για το πώς ξεκίνησε την δική της πορεία στην διοργάνωση η Γιουνάιτεντ δεν χρειάζονται πολλά λόγια.

⚽️Another lacklustre performance by Eric Ten Hag’s Manchester United in Europe.

✍️Five losses, three Draws & only one win under Erik Ten Hag in the last 9 games in Europe.

Is there anything still good about Ten Hag’s tenure or should it be goodbye❔

