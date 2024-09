Στα κόμματα η μέρα της μαρμότας, στην κοινωνία μαύρη και άραχνη, για μετανάστες σε ΑΤ η τελευταία

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, λατρεμένες μου βιοπαλαίστριες, τελειώνει σιγά, σιγά ο Σεπτέμβρης και εισερχόμεθα σε ένα έντονο -πολιτικά πάντα- Φθινόπωρο. Πώς περνούν τόσο γρήγορα οι μέρες, αναρωτιέμαι…. Πότε αμφισβήτησαν οι Πασόκοι τον Νίκο Ανδρουλάκη πότε φτάσαμε στις κάλπες; Πότε έγινε πρόεδρος ο Stefanos; Πότε τον έριξαν από τον θώκο; Πότε κυριαρχούσε ο Κυριάκος στα πλήθη; Πότε άρχισε να κοιτάζει πίσω του με αγωνία; Sic transit gloria mundi, για να μιλήσουμε και λίγο λατινικά και να συνεννοηθούμε. Έτσι ακριβώς περνάει η δόξα του κόσμου.

Τρέιλερ

Στην Κουμουνδούρου ο Πολάκης κατέθεσε υποψηφιότητα (πόθεν έσχες, υπογραφές κλπ.) και ο Φάμελλος ανακοίνωσε υποψηφιότητα. Ο Stefanos πάλι βρέθηκε στην αγαπημένη του Αρκαδία (υπενθυμίζω ότι είχε περάσει κάποιες μέρες και πέρυσι εκεί, παρέα με τον Τάιλερ, σε πεντάστερο resort) και άφησε άλλο ένα μήνυμα που μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. «Επιστρέφω». Είναι το δεύτερο μήνυμα που αφήνει το αγόρι από το Αμέρικα μετά το «Είμαι εδώ». Σαν τρέιλερ τηλεοπτικής εκπομπής τα στοιχεία της οποίας δεν είναι και τόσο πολύ γνωστά, αλλά για κάποιο λόγο όλοι περιμένουν με αγωνία ν’ αρχίσει. Βέβαια τα τρέιλερ δεν σου δείχνουν τα πάντα. Μπορεί δηλαδή η εκπομπή ν’ αρχίσει και να φυσάει. Μπορεί πάλι να μην βλέπεται και να κοπεί στην πορεία.

Μεγέθη

Για να λέμε και του στραβού το δίκιο πάντως, ο ντόρος που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι δυσανάλογος του πολιτικού του μεγέθους. Και μόλις με το καλό εκλεγεί και πρόεδρος ή προεδρίνα στο ΠΑΣΟΚ, τα κόζια έχω την εντύπωση ότι θ’ αλλάξουν λατρεμένοι μου. Κι αυτό επειδή είναι άλλο πράγμα να έχεις τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης στο γύρο του θανάτου των εσωκομματικών διαδικασιών κι εντελώς διαφορετικό το ένα εξ αυτών να έχει λύσει τα θέματα του, έχοντας αβάντα και τις δημοσκοπήσεις που το φέρνουν στη δεύτερη θέση.

Ριάλιτι

Θέλω να πω, ότι το ριάλιτι του ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή, one way or another, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και τότε θα δούμε σε ποια στασίδια θα βρεθούν οι πρωταγωνιστές του. Ποιοι θα μείνουν στη χώρα, ποιοι θα βγουν στις ρούγες για την αναζήτηση του μεροκάματου, ποιοι θα παραμείνουν στην πολιτική και υπό ποιες συνθήκες, ποιοι θα εξαφανιστούν εντελώς από το πολιτικό προσκήνιο. Είναι ένα case study που θα απασχολήσει τους πολιτικούς επιστήμονες, η άνοδος και η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμηθείτε το.

Βασανισμοί;

Το επιτελικό κράτος είναι εδώ – του κάναν και … γενέθλια πρόσφατα! Τα ευεργετήματα του τα βλέπουμε. Τα ζούμε καθημερινά! Βέβαια όλοι τα απολαμβάνουν «πλην Λακεδαιμονίων»! Ξέρετε αυτούς τους ανθρώπους δεν χρωστάνε καλό σε κανέναν! Βασανισμοί λέει και θάνατος στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα – μεγάλη η χάρη του! Αν είναι δυνατόν!

Το «κόσμημα»

Στο «κόσμημα» του αστυνομικού συστήματος της χώρας. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο επιτελικό κράτος. Κακίες! Ζηλεύουν την επιτυχία του – και του επιτελικού κράτους και του αστυνομικού τμήματος. Ετσι δεν είναι; Κι αν έγινε κάτι παράτυπο, που είμαι σίγουρη πως δεν έγινε, μια ΕΔΕ θα λύσει το πρόβλημα και θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Όπως πάντα σε αυτή τη χώρα. Πες κι εσύ Μιχάλη….

Παρακολουθήσεις;

Μαθαίνω για την καταγγελία της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού ότι της παρακολουθούν το τηλέφωνο. Καλά ρε παιδιά, γίνονται τέτοια πράγματα; Παρακολουθήσεις τηλεφώνων. Που βρισκόμαστε; Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω! Και μάλιστα η καταγγελία της κυρίας Καρυστιανού είναι η δεύτερη. Η πρώτη ήταν η καταγγελία του κ. Βασίλη Κοκοτσάκη, του τεχνικού εμπειρογνώμονα των οικογενειών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Μάλιστα. Παλιά μου τέχνη κόσκινο ή αλλιώς πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, του επιτελικού…. παρακράτους.

Χοληστερίνη και …

Για τον κίνδυνο της … χοληστερίνης που απειλεί την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σας ενημέρωσα χθες. Και μπορεί σε περίπτωση κινδύνου – χτύπα ξύλο! – το ΕΣΥ να έχει κάτι τρύπες, μετα συγχωρήσεως «ΝΑ…», αλλά είναι κι ο φίλος του «Μεγάλου» που έχει ένα σωρό ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αχρείαστα να είναι. Η «επιχείρηση: παϊδάκι» θα ολοκληρωθεί με την επιστροφή του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί πως σκοπεύει να δεξιωθεί το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας! Να πέσω στα πατώματα….

Οι «11 πλην 1»

Κι όλα αυτά γιατί; Διότι διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον 30 βουλευτές όχι μόνο είναι … «στα κάγκελα» αλλά και αποφασισμένοι να αντικαταστήσουν τον … ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στην αντιπολίτευση. Και μετά από το «πύραυλο» των «11», άρχισε όλο το κυβερνητικό σύστημα να «τρέχει». Τελικά «κι άγιος φοβέρα θέλει»!

Απλώς ελπίζουν

Ομως όλη αυτή η κυβερνητική προσπάθεια – … φιλότιμη κατά τα άλλα – δεν νομίζω να πάει μακριά. Και να έχει τα προσδοκώμενα οφέλη. Δηλαδή την επιδιωκόμενη ηρεμία. Να είμαστε εξηγημένοι! Απλώς το Μέγαρο Μαξίμου αγοράζει χρόνο ελπίζοντας….

Θα «πάθουν ΣΥΡΙΖΑ»;

Τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη μπορεί ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης να λέει ότι «δεν θα πάθουμε ΣΥΡΙΖΑ», αλλά δεν είναι και τόσο βέβαιο! Είναι αλήθεια πως ο κ. Χάρης Δούκας πιέστηκε στο debate, αλλά η καταγγελία του στο Χ για «χτυπήματα κάτω από τη ζώνη» από συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη, δεν νομίζω να είναι τόσο αυθαίρετες. Κι η πυροσβεστική παρέμβαση του κ. Παύλου Γερουλάνου για «τεχνητή πόλωση» είναι μάλλον ιδιοτελής, διότι η πόλωση των δύο πρώτων σίγουρα δεν ευνοεί την τρίτο. Είναι απλό.

Το μεσοδιάστημα

Σας το έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω ακόμη μία φορά την εβδομάδα που μερολαβεί μεταξύ των δύο εκλογών γύρων να προσέξετε. Συνήθως εκεί γίνονται γίνονται τα πιο άγρια «πεσίματα»!

Αποκλείεται!

Καλού – κακού όμως ρώτησα αν η παρέμβαση του κ. Γερουλάνου σηματοδοτεί ενδεχομένως την στήριξη του στο κ. Ανδρουλάκη στο δεύτερο γύρο. Μου απάντησαν πως δεν υπάρχει περίπτωση! Εγώ το καταγράφω, αλλά ως σώφρων που είμαι δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά!