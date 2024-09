Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζόνι Ντεπ ντυμένος Τζακ Σπάροου από τους «Πειρατές της Καραϊβικής» εξέπληξε παιδιά σε νοσοκομείο στο Σαν Σεμπαστιάν την Πέμπτη (26 Σεπτεμβρίου), όπου συμμετείχε στο ετήσιο φεστιβάλ κινηματογράφου.

Ο ζωηρός πειρατής απέσπασε τα χαμόγελα των παιδιών, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ντονόστια στη βόρεια Ισπανία.

Ενώ …προωθητικές φαίνεται ήταν και οι φήμες για σχέση με την Τζένα Ορτέγκα.

Ο Ντεπ προωθούσε την ταινία του «Modi, Three Days on the Wing of Madness» στο φεστιβάλ κινηματογράφου των Βάσκων. Είναι η δεύτερη ταινία του ηθοποιού ως σκηνοθέτης, η πρώτη ήταν το «The Brave» το 1997, όπου σκηνοθέτησε και έπαιξε.

Desde Osakidetza, y especialmente desde todo el personal del Hospital Universitario Donostia, nos gustaría trasmitir un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía, así como a @sansebastianfes por haber facilitado esta visita #72SSIFF #osakidetza pic.twitter.com/878iZ9y89r — OSI Donostialdea ESI (@DonostiakoOsp) September 26, 2024

Ένας πειρατής στην παιδιατρική κλινική του Σαν Σεμπαστιάν

Ντυμένος ως Τζακ Σπάροου από τους Πειρατές της Καραϊβικής, ο Ντεπ επισκέφθηκε τα παιδιά του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ντονόστια στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του νοσοκομείου. Ο 61χρονος ηθοποιός βρίσκεται στην Ισπανία για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν και κατά τη διάρκεια της απουσίας του από την εκδήλωση, έβαλε την παλιά του στολή.

Στο νοσοκομείο, ο Depp μίλησε και έπαιξε με ασθενείς που εισήχθησαν στην παιδιατρική και ογκολογική πτέρυγα. Ενώ βρισκόταν εκεί, γελούσε με τα παιδιά και δεν βγήκε ποτέ από τον χαρακτήρα του, αναφέρει η τοπική εφημερίδα El Diario Vasco.

Το νοσοκομείο δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψη του ηθοποιού στο X (πρώην Twitter).«Από όλο το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Donostia, θα θέλαμε να εκφράσουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας στον Τζόνι Ντεπ για τον χρόνο του, την υποστήριξή του και την ενέργειά του, καθώς και στον @sansebastianfes που διευκόλυνε αυτή την επίσκεψη», αναφέρεται στην ανάρτηση του νοσοκομείου.

Μετά την δίκη του με την Άμπερ Χερντ που μεταδόθηκε λάιβ από τα δικαστήρια και τις αποκαλύψεις που έγιναν εκεί, η καριέρα του Ντεπ πήρε την κατιούσα. Βέβαια στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης θα τιμηθεί για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο.