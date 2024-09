ΠΑΟΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με τη Γαλατάσαραϊ (pic)

Έτοιμος για το σπουδαίο παιχνίδι με τη Γαλατάσαραϊ είναι ο ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ανακοινώνει τις επιλογές του για την εντεκάδα του Δικεφάλου.

Ο Κοτάρσκι θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ότο, Κόλεϊ, Κεντζιόρα και Μπάμπα τετράδα στην άμυνα ενώ στον άξονα θα είναι ο Οζντοέφ και δίπλα του ο Καμαρά. Ο Τσάλοφ θα είναι στην επίθεση και από πίσω του τριάδα οι Ζίβκοβιτς, Κωνστεντέλιας και Τάισον.

Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ: Μοναστιρλής, Μπαλωμένος, Μιχαηλίδης, Μπακαγιόκο, Σβαμπ, Σάστρε, Θυμιάνης, Τισουντάλι, Σορετίρε, Ντεσπόντοφ.

#Starting11 Our starting 11 against Galatasaray at Ali Sami Yen stadium #PreGame #PamePAOKARA #GALPAOK #UEL #OurWay #VaragonsConstructions @EuropaLeague pic.twitter.com/Z4MuKluaGI

— PAOK FC (@PAOK_FC) September 25, 2024