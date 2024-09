Το φαινόμενο Rosalia γιορτάζει τα γενέθλιά της με ένα νέο τραγούδι

Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων της, η βραβευμένη με GRAMMY τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και παραγωγός, ROSALÍA, σε συνεργασία με τον ανερχόμενο Ισπανό καλλιτέχνη, Ralphie Choo, κυκλοφόρησαν το νέο single «Omega» μέσω της Panik Records/Sony Music.

Το τραγούδι, σε παραγωγή των ROSALÍA, Ralphie Choo, Noah Goldstein & Dylan Patrice, κυκλοφόρησε ως έκπληξη για τους θαυμαστές της, με σκοπό να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλιά της.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του τραγουδιού, η ROSALÍA μοιράστηκε και το επίσημο music video για το «Omega», σε σκηνοθεσία του στενού συνεργάτη της, Stillz, στο Λος Άντζελες. Στο video βλέπουμε τη ROSALÍA μαζί με τον Ralphie να ερμηνεύουν το τραγούδι, ενώ κάνουν βόλτα με τρενάκι του λούνα παρκ.

«Το ‘Omega’ είναι μια γιορτή. Είναι η γιορτή του να έχεις βρει αυτό που ήθελες και η ασφάλεια που νιώθεις όταν είσαι με κάποιον και θέλεις να μείνεις μαζί του. Το ‘Omega’ είναι η σταθερότητα που νιώθεις με αυτόν που αγαπάς, η οποία σε κάνει να μην θέλεις να είσαι πουθενά αλλού εκτός από εκεί», δήλωσε η ROSALÍA.

«Η συνεργασία μου με τον Ralphie ήταν πολύ ευχάριστη, ο Ralphie γέμιζε με ενέργεια το studio!!! Είναι χαρούμενο πνεύμα, σούπερ δημιουργικός και απίστευτα γενναιόδωρος. Πριν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε το συγκεκριμένο single, είχαμε ήδη ξεκινήσει να στέλνουμε ο ένας στον άλλον διάφορα τραγούδια κι, έτσι, κατάλαβα ότι έχουμε παρόμοιο γούστο στη μουσική. Πίστευα ότι θα καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον και έτσι κι έγινε! Στα γυρίσματα του video κι ενώ γράφαμε το τραγούδι γελάσαμε πολύ. Αν ο Ralphie μου έλεγε να πάμε μαζί σ’ένα λούνα παρκ, θα πήγαινα χωρίς δεύτερη σκέψη. Προσωπικά, νιώθω πολύ ευγνώμων που μπόρεσα να συνεργαστώ με κάποιον σαν τον Ralphie και που μπόρεσα να γίνω η ίδια μάρτυρας του πάθους και του ταλέντου του».

Αυτό το νέο single έρχεται μετά από αρκετές συνεργασίες υψηλού προφίλ, όπως το hit «New Woman», τον περασμένο μήνα, με τη LISA (Lalisa Manobal), το οποίο καθήλωσε τους θαυμαστές παγκοσμίως. Το τραγούδι έχει πάνω από 166M streams παγκοσμίως, 77M προβολές video και έκανε ντεμπούτο στο No. 97 του Billboard Hot 100. Πριν από αυτό, η ROSALÍA συνεργάστηκε με τη Björk για το single «Oral», το 2023. Αυτές οι συνεργασίες ενέτειναν την ανυπομονησία του κοινού μετά την κυκλοφορία του τελευταίου ολοκληρωμένου album της ROSALÍA, «MOTOMAMI», το οποίο έγραψε, ερμήνευσε, ηχογράφησε η ίδια, αλλά και επιμελήθηκε την παραγωγή του. Το «MOTOMAMI» έτυχε ευρείας αποδοχής από τους κριτικούς, που το χαρακτήρισαν ως «a visionary masterpiece» και «one of the most ambitious albums of the decade». Έγραψε ιστορία ως το πρώτο album καλλιτέχνη από την Ισπανία που έκανε ντεμπούτο στο Νο.1 του Global Album Chart του Spotify, πέτυχε το ισχυρότερο ντεμπούτο στο Billboard Chart για οποιοδήποτε latin album το 2022 και κέρδισε την υψηλότερη βαθμολογία στο Metacritic (95) της χρονιάς.

Πέρα από τη μουσική της, η ROSALÍA έχει καθιερωθεί ως είδωλο της μόδας και πρόσφατα έγινε η νέα Global Brand Ambassador του οίκου Dior. Αυτόν τον μήνα, βλέπουμε τη ROSALÍA στο εξώφυλλο του Highsnobiety, στο οποίο έδωσε και μια γοητευτική συνέντευξη για το τεύχος του Σεπτεμβρίου. Τον Μάιο, γοήτευσε στο Met Gala 2024, φορώντας ένα φόρεμα Dior Haute Couture, το οποίο χρειάστηκε 1.800 ώρες για να δημιουργηθεί. Η εμφάνισή της τράβηξε την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης από πολύ σημαντικά έντυπα, όπως η Vogue, το Harper’s Bazaar, το Cosmopolitan καθώς και άλλα πολλά.