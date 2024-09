Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ προειδοποίησε χθες Δευτέρα ότι η σύρραξη ανάμεσα στο Ισραήλ και τη λιβανική Χεζμπολάχ απειλεί να βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε «ολοκληρωτικό πόλεμο» (φωτογραφία από το Χ, επάνω, ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο).

«Μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σχεδόν στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου», ανέφερε ο διπλωμάτης, που επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνεδρίαση των ομολόγων του της G7 στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

In just a few hours, Israel has killed over 200 civilians across Lebanon.

Israel is not defending itself.

Israel is extending its genocide in Gaza to Lebanon. pic.twitter.com/0OSIE96b62

— sarah (@sahouraxo) September 23, 2024