Ο Ολυμπιακός, η Τραπάνι και το «ευχαριστώ» (vid)

Ο Ολυμπιακός έμεινε για πέντε ημέρες στην Ιταλία, εκεί όπου έδωσε φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Τραπάνι και επικράτησε με σκορ 95-90.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο μέσω του επίσημου λογαριασμού της στα social media, στο οποίο αποκάλυψε στιγμιότυπα από τις προπονήσεις που έγιναν επί ιταλικού εδάφους, ενώ ευχαρίστησε την Τραπάνι για τη φιλοξενία της.

«Τραπάνι, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας. Τώρα είναι ώρα να γυρίσουμε σπίτι και να προετοιμαστούμε για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν», έγραψε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ στο twitter, αποκαλύπτοντας, παράλληλα, στιγμιότυπα από τις προπονήσεις επί ιταλικού εδάφους.

🙏🏽 Trapani grazie per la vostra ospitalità!!!

💪🏽 Now it’s time to go back home and get ready for the first official game of the season!!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/QZ0JDWYKtF

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 24, 2024