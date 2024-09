Τρομακτική στιγμή: Influencer τραβούσε βίντεο από φωλιά αρκούδας όταν ξαφνικά… την είδε μπροστά του

Τις τρομακτικές στιγμές που έζησε ένας Σέρβος influencer όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με μια καφέ αρκούδα ενώ τραβούσε βίντεο από φωλιά της καταγράφει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας εκατοντάδες σχόλια για την απερισκεψία του νεαρού άνδρα.

Ο Stefan Janković μοιράστηκε δύο κλιπ από την επικίνδυνη συνάντησή του με την αρκούδα, ένα εκ των οποίων τον δείχνει να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μαζί της, ενώ το άγριο ζώο τον μυρίζει με περιέργεια και ανησυχία.

Στο πρώτο βίντεο που ανέβασε στα social media o Janković εμφανίζεται να κάθεται μέσα στη φωλιά, ενώ η αρκούδα τον περιεργάζεται από την είσοδό της. Η αρκούδα κάνει μερικά βήματα προς το μέρος του και οσφρίζεται τον αέρα καθώς ο Janković ξεκινάει να βγαίνει από τη φωλιά. Στη συνέχεια ο νεαρός εμφανίζεται να βγαίνει έξω περνώντας ξυστά από την αρκούδα που μυρίζει το κεφάλι του και το κινητό του τηλέφωνο.

Το δεύτερο βίντεο που ανέβασε ο Janković τον δείχνει να έχει ήδη ανέβει σε ένα δέντρο με δύο αρκούδες να βρίσκονται από κάτω. Μία από αυτές μάλιστα φαίνεται στα πλάνα να γρατζουνάει τη βάση του δέντρου, κοιτάζοντας τον influencer.

“On the edge of life.”

Popular Serbian video blogger Stefan Janković published a video online where he somehow ended up in a bear’s cave. In the second video, he is already on a tree with 2 bears underneath.

He did not explain how he got into such a situation, but he called… pic.twitter.com/sX0D3d6e5D

— NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2024