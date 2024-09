Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη βόρεια Νιγηρία προκάλεσαν την κατάρρευση τοίχων σε μια φυλακή στο Μαϊντουγκούρι, στα βορειοανατολικά της χώρας στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, δίνοντας την ευκαιρία σε 281 κρατούμενους να δραπετεύσουν, ανακοίνωσαν σήμερα σωφρονιστικές αρχές.

Επτά από τους κρατούμενους που δραπέτευσαν συνελήφθησαν εκ νέου σε επιχειρήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας, ανέφερε ο Ουμάρ Αμπουμπακάρ, εκπρόσωπος των Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της Νιγηρίας.

«Οι πλημμύρες προκάλεσαν την κατάρρευση σε τοίχους σωφρονιστικών εγκαταστάσεων», είπε ο Αμπουμπακάρ.

Οι επιχειρήσεις για την σύλληψη των υπόλοιπων δραπετών βρίσκονται σε εξέλιξη, πρόσθεσε.

🇳🇬 Nearly 300 prisoners escape Nigerian prison after floods

Devastating floods collapsed walls at a jail in Maiduguri in northeastern Nigeria early last week, allowing 281 prisoners to escape, prison authorities said on Sunday.

Seven of the escaped inmates have been recaptured… pic.twitter.com/LeL8iseKGS

— Aff (@Zhy9876510) September 15, 2024