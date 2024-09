Ο Όσιμεν έκανε το ντεμπούτο του και λατρεύτηκε σχεδόν αμέσως από τους φίλους της Γαλατά (vids)

Ο Βίκτορ Όσιμεν έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Γαλατάσαραϊ, κατέγραψε ασίστ, αποθεώθηκε και δείχνει ότι μπορεί να απολαύσει ξανά το ποδόσφαιρο.

Ο Νιγηριανός επιθετικός, από τις «μαύρες» μέρες στη Νάπολι, όπου είχε τεθεί εκτός ομάδας, τώρα βρίσκεται σε έναν σύλλογο που του δείχνει πόσο πολύ τον υπολογίζει και πόσο στηρίζεται πάνω του για να προσφέρει με τα γκολ του στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Στο 5-0 επί της Ρίζεσπορ, ο Όσιμεν έκανε την ασίστ για το δεύτερο γκολ της ομάδας του, ενώ, στο φινάλε πανηγύρισε μαζί με τον κόσμο, δημιουργώντας από το πρώτο ματς μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους.

Μάλιστα, οι συμπαίκτες του πήγαν προς το μέρος του και πανηγύρισαν μαζί του, δείχνοντας πως θέλουν να τον εντάξουν στο οικογενειακό κλίμα της ομάδας.

Victor Osimhen and Galatasaray fans 💛❤️!!

This is first game 🤯🤯!!! pic.twitter.com/t2qUdsxhFo

— Buchi Laba (@Buchi_Laba) September 14, 2024