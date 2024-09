Πλησιάζει η επιστροφή του Μέσι

Μετά από δύο μήνες, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του στο Κόπα Αμέρικα, το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή, ο «pulga» θα επιστρέψει στη δράση άμεσα, αφου εξακολουθεί να προπονείται σε φουλ ρυθμούς, παρά την ίωση που τον ταλαιπωρεί.

Ο Μέσι έχει ξεπεράσει πλήρως πλέον τον τραυματισμό στον αστράγαλο που υπέστη πριν από δύο μήνες και μετρά αντίστροφα για την επάνοδό του.

Αν όλα εξελιχθούν χωρίς απρόοπτα ο Μέσι θα επιστρέψει σε δύο εβδομάδες και στόχος των ανθρώπων της Ίντερ Μαϊάμι είναι να τον δουν 100% έτοιμο στα Play Off.

(🌕) Leo Messi trained again today despite having a flu-like illness. There was no setback with his ankle recovery. He is still on track to return in one of Inter Miami’s next two matches. @gastonedul 🚨🚑🔜 pic.twitter.com/cT14sgZY2W

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 11, 2024