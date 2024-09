Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει: Η κόρη της Μπρουκ Σιλντς έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα

Ήταν πριν από λίγες ημέρες όταν η Κλόντια Σίφερ έκανε γνωστό ότι πόζαρε μαζί με την κόρη της Κλεμεντίν στο εξώφυλλο του περιοδικού Pop. Όσο για την κόρη της Σίντι Κρόφορντ, την Κάια Γκέρμπερ, έχει φτιάξει ήδη το όνομά της στα fashion show εδώ και μια επταετία – καταφέρνοντας μάλιστα να κερδίσει και τον τίτλο του Μοντέλου της Χρονιάς το 2018. Και τώρα ήρθε η σειρά της κόρης της Μπρουκ Σιλντς να κάνει τα παρθενικά της βήματα στις πασαρέλες.

Η Γκρίερ Χέντσι, την περασμένη Παρασκευή συμμετείχε στην επίδειξη μόδας του Tommy Hilfiger στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης. Η 19χρονη κόρη της ηθοποιού και μοντέλου από τις δεκαετίες ’80 και ’90 και του Κρις Χέντσι έκλεψε τις εντυπώσεις κατά την διάρκεια του σόου με τη φυσική ομορφιά και τα κατακόκκινα μαλλιά της.

