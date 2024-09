«Γιατί είναι ακόμα στη Γάζα;» - Μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ για να υπάρξει συμφωνία για τους ομήρους

Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν συγκεντρωθεί στην οδό Μπεγκίν στο Ισραήλ, έξω από το αρχηγείο των IDF, για να απαιτήσουν να κλειστεί συμφωνία με τη Χαμάς για να υπάρξει απελευθέρωση των ομήρων και εκεχειρία στη Γάζα.

Ένας διοργανωτής, σύμφωνα με τους Times of Israel, λέει ότι 400.000 άνθρωποι είναι παρόντες ή πρόκειται να φτάσουν και ζητά από το πλήθος να κάνει χώρο για χιλιάδες που θα έρθουν ακόμη. Η μαζική συμμετοχή προκαλεί προβλήματα στις τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Massive crowds of Israelis rally in Tel Aviv demanding an immediate ceasefire-prisoner-exchange deal with the Palestinian resistance. pic.twitter.com/hY7ANQLqJa

