Δύο διοικητές της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ) ανακοίνωσε ότι σκότωσε σε αεροπορικό χτύπημα στη Γάζα το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF και της Σιν Μπετ, το χτύπημα έγινε την Πέμπτη στην κεντρική Γάζα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το χτύπημα στόχευσε μια αίθουσα διοίκησης που βρισκόταν εντός της ανθρωπιστικής ζώνης που έχει οριστεί από το Ισραήλ στην Ντέιρ ελ-Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα.

Αρκετοί μαχητές σκοτώθηκαν στο χτύπημα, μεταξύ των οποίων ο Αμπντουλάχ Χατάμπ, ο διοικητής του τάγματος της νότιας Ντέιρ ελ-Μπάλαχ της PIJ και ο Χατέμ Αμπού αλ-Τζιντιάν, ο διοικητής του τάγματος της ανατολικής Ντέιρ ελ-Μπάλαχ της PIJ, λένε οι IDF και η Σιν Μπετ.

🔴ELIMINATED: 2 Islamic Jihad battalion commanders in a precise IAF strike on a Hamas and Islamic Jihad command and control center embedded inside the Humanitarian Area in Deir al-Balah.

Terrorist #1: Abdallah Khatib, commander of the Islamic Jihad’s Southern Deir al-Balah… pic.twitter.com/Y1E88W2s5V

— Israel Defense Forces (@IDF) September 7, 2024