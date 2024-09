«Κόκκινη γραμμή»: Το Ιράν προειδοποιεί τη Ρωσία να μη συνταχθεί με το Αζερμπαϊτζάν σε συνοριακή διαμάχη

Η νέα μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του Ιράν προειδοποίησε τη Ρωσία να μη συνταχθεί με το Αζερμπαϊτζάν σε συνοριακή διαμάχη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγέντ Αμπάς Αραγτσί, προχώρησε στην ασυνήθιστη κίνηση να καταφερθεί εναντίον της Ρωσίας, αφού η Μόσχα τάχθηκε στο πλευρό του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις εκκλήσεις του για έναν χερσαίο διάδρομο κατά μήκος των συνόρων Αρμενίας – Ιράν, ο οποίος, όπως φοβάται η Τεχεράνη, θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβασή της στην Ευρώπη και τον ευρύτερο κόσμο.

«Η περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα δεν είναι απλώς μια προτίμηση, αλλά ένας πυλώνας της εθνικής μας ασφάλειας. Οποιαδήποτε απειλή από τον βορρά, τον νότο, την ανατολή ή τη δύση κατά της εδαφικής ακεραιότητας των γειτόνων μας ή η επαναχάραξη των συνόρων είναι εντελώς απαράδεκτη και αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Ιράν», έγραψε ο Αραγτσί στο X.

Regional peace, security and stability is not merely a preference, but a pillar of our national security.

Any threat from North, South, East, or West to territorial integrity of our neighbors or redrawing of boundaries is totally unacceptable and a red line for Iran.

