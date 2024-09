Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν για ακόμη μια νύχτα πυραύλους και drones κατά κύματα, στοχεύοντας ιδίως την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, καθώς και τη Λβιβ, πόλη στη δυτική Ουκρανία, όχι μακριά από τα σύνορα με την Πολωνία, κράτος μέλος του NATO, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ο ουκρανικός στρατός.

Τα νέα πλήγματα καταγράφονται την επομένη πολύνεκρης επίθεσης με δυο βαλλιστικούς πυραύλους στην πόλη Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 51 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 271 — επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη ρωσική επίθεση στην ουκρανική επικράτεια εντός 2024, με βάση όσα είναι επισήμως γνωστά.

Νωρίς το πρωί δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς άκουσαν εκρήξεις κοντά στο Κίεβο και κοντά στη Λβιβ, που έμοιαζαν να οφείλονται σε αναχαιτίσεις από συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας, όπως μετέδωσαν.

Αναφορές στα social media κάνουν λόγο για δύο νεκρούς από την επίθεση στη Λβιβ.

Ο στρατός διαβεβαίωσε νωρίτερα πως ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να αποκρουστούν οι επιδρομές, κάνοντας λόγο για δυο κύματα drones που κινήθηκαν προς το Κίεβο.

⚫️ At night, #Russian fascists were attacked #Lviv with rockets: 2 dead, 19 injured, among them are children. 5 people are in critical condition. pic.twitter.com/AvXUGnjpIN

— Olena_Wave🇺🇦 (@OlenaWave) September 4, 2024