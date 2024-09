Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που έκαναν λόγο μέσω Telegram για δυο κύματα drones μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Συστήματα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν τις επιδρομές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καταδίκασε χθες Τρίτη «με τον πλέον έντονο τρόπο» τον «ελεεινό» βομβαρδισμό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στην πόλη Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας χθες, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 51 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 271, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Κιέβου.

Occupiers attacked Poltava: 41 people killed, more than 180 wounded

According to preliminary reports, the Russian army launched ballistic strikes on the building of the Institute of Communications and a nearby hospital. pic.twitter.com/XnHV3xhDKP

— NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2024