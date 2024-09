Σκυλιά, τάκος και Κινέζοι – Το εκλογικό «ταίρι» της Κάμαλα, Τιμ Γουολς, ως «σάκος του μποξ» των Ρεπουμπλικανών

Πόσα σκυλιά είχε στ’ αλήθεια ο Τιμ Γουόλς;

Πώς απέκτησε τελικά παιδιά ο 60χρονος υποψήφιος αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών, στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις;

Μήπως τρώει… ρατσιστικά τάκος; Είναι «δάκτυλος» του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας;

Υπήρξε πράγματι προπονητής ποδοσφαίρου ή έστω βετεράνος του αμερικανικού στρατού;

Μπορεί τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα ερωτήματα να ακούγονται σαν φάρσα, κυριαρχούν ωστόσο τις τελευταίες ημέρες στο δηλητηριωδώς πολωμένο προεκλογικό σκηνικό στις ΗΠΑ, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί και το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ προσπαθούν να ανακτήσουν το επικοινωνιακό προβάδισμα.

Σε αυτό το φόντο, βρίσκεται τον τελευταίο καιρό σε εξέλιξη ένας λυσσαλέος πόλεμος «λάσπης».

Ξεκινά από τον ίδιο τον πρώην και επίδοξο νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που αμφισβητεί τις αφροαμερικανικές ρίζες πολιτικής αντιπάλου του και αρνείται να προφέρει σωστά το όνομά της, ενόσω την αποκαλεί «ακροαριστερή», «ψεύτρα» «τρελή», «χαζή όσο μια πέτρα».

Συνεχίζεται από έναν «στρατό» στενών συνεργατών του, επιφανών υποστηρικτών, κομματικών υποτελών και τρολ του διαδικτύου, στο στόχαστρο των οποίων έχει πλέον μπει και ο Τιμ Γουόλς.

Πρόδηλος στόχος είναι να πληγεί το προφίλ και η αξιοπιστία του κυβερνήτη της Μινεσότα.

Ενός πολιτικού «της διπλανής πόρτας» από τα μεσοδυτικά, με απήχηση στους λευκούς ψηφοφόρους και στην εργατική τάξη της αμερικανικής υπαίθρου.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών των Ρεπουμπλικανών είναι να παρουσιαστεί τώρα ως κατά συρροή ψεύτης.

Όχι τυχαία, οι επιθέσεις εναντίον του Γουόλς αυξήθηκαν, ενόψει της πρώτης συνέντευξης της Κάμαλα Χάρις ως προεδρικής υποψήφιας των Δημοκρατικών, στο CNN, στην εκπνοή του Αυγούστου.

Και δη από κοινού με τον Τιμ Γουόλς, τον οποίο Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί -συμπεριλαμβανομένης της κυβερνήτριας του Άρκανσο, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς- χαρακτήρισαν με περισσή σεξιστική διάθεση πολιτικό «μπέιμπι σίτερ».

Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, στο επίκεντρο μιας από τις τελευταίες επιθέσεις πολιτικής σπίλωσης του Τιμ Γουόλς βρέθηκε ο «Σκάουτ», το μαύρο λαμπραντόρ του.

Μπερδεύοντας… «τα μπούτια του» με διαδικτυακές φωτογραφίες,

ένας σύμβουλος στρατηγικής των Ρεπουμπλικανών από τη Μινεσότα υποστήριξε αρχικά ότι ο Γουόλς παρουσιάζει διαφορετικά τετράποδα ως τον «Σκάουτ», για καθαρά μικροπολιτικούς λόγους.

Γρήγορα διαψεύστηκε οικτρά.

You guys really are reaching lmao https://t.co/USQx5Nn8jd

Παρ’ όλα αυτά πολλοί Ρεπουμπλικανοί έσπευσαν να υιοθετήσουν τους ισχυρισμούς.

«Αν είπε ψέματα για το όνομα του σκύλου του, θα πει ψέματα κυριολεκτικά για οτιδήποτε. Δεν μπορώ να βάλω κάποιον σαν αυτόν υπεύθυνο για τα πυρηνικά όπλα», έγραψε ενδεικτικά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ -πρώην παρουσιάστρια του Fox News, νυν αρραβωνιαστικιά του πρωτότοκου γιού του Ντόναλντ Τραμπ- σε μια ανάρτηση που μετέπειτα διέγραψε.

Ήταν ένα από τα πολλά επεισόδια μιας αλληλουχίας παραπληροφόρησης και κατηγοριών από τους Ρεπουμπλικανούς κατά του Τιμ Γουόλς.

Τον αποκαλούν «Ταμπόν Τιμ», που βάζει ταμπόν και σερβιέτες στις τουαλέτες αγοριών για τρανς μαθητές, επειδή από τον Ιανουάριο τέθηκε στη Μινεσότα σε ισχύ νόμος για την παροχή δωρεάν προϊόντων εμμήνου ρύσης στα δημόσια σχολεία.

Γνωστός υπέρμαχος του δικαιώματος στην άμβλωση και της πρόσβασης σε θεραπείες γονιμότητας, ο Γουόλς δέχτηκε σφοδρή -πλην ανούσια- κριτική ότι είπε ψέματα για τις προσπάθειες εξωσωματικής που έκαναν με τη σύζυγό του για να αποκτήσουν παιδιά, ενώ στην πραγματικότητα ακολούθησαν τη διαδικασία της ενδομήτριας σπερματέγχυσης.

Αυτός δε που εξαπέλυσε δριμεία επίθεση ήταν ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός του, Τζέι Ντι Βανς, που έχει προκαλέσει σάλο με σεξιστικά σχόλια, όπως τα περί «άτεκνων γυναίκων με γάτες».

Αφότου δε η τετραμελής οικογένεια του Τιμ Γουόλς κέρδισε τις εντυπώσεις στο πρόσφατο συνέδριο των Δημοκρατικών, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί χλεύασαν τον 17χρονο γιό του, Γκας -ο οποίος πάσχει από ΔΕΠΥ και μη λεκτική μαθησιακή διαταραχή- και άλλοι κατηγόρησαν τον Γουόλς ότι τον κακομεταχειρίστηκε στη σκηνή.

(Quello nella foto è Gus, il figlio disabile di Tim Waltz, emozionato per il padre e preso in giro dai trumpiani) Ecco il vero volto dei fasciocristiani pic.twitter.com/wB0L4zJBGT

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει καν να ακούει το παρατσούκλι «κόουτς Γουόλς» -στα χρόνια που ήταν εκπαιδευτικός «ήταν βοηθός προπονητή, όχι προπονητής» ποδοσφαίρου, μπήκε στον κόπο να γράψει στο Truth Social.

Οι Ρεπουμπλικανοί αμφισβητούν τον Τιμ Γουόλς και ως βετεράνο της Εθνοφρουράς, όπου υπηρέτησε για 24 χρόνια.

Ο… καβγάς γίνεται «για το πάπλωμα».

Επικεντρώνεται στη θητεία του -ο ίδιος είχε αφήσει λανθασμένα στο παρελθόν να εννοηθεί ότι υπηρέτησε σε εμπόλεμη ζώνη- και με ποιο βαθμό τελικά αποστρατεύτηκε (αρχιλοχία ή κατώτερο), προτού τον κερδίσει η πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι δίκοπο μαχαίρι για το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, δεδομένου ότι ο ίδιος απέφυγε να υπηρετήσει στον πόλεμο στο Βιετνάμ, παίρνοντας απαλλαγή από γιατρούς για οστεόφυτα στα πόδια.

CNN: “You said you carried weapons in war, but you’ve never deployed in a war zone…”

Walz: “… I speak candidly. I wear my emotions on my sleeves…”

CNN: “… You said that you were in war. Did you misspeak?”

Walz: “… My grammar is not always correct.”pic.twitter.com/ZU2frJL2FD

— Jerry Dunleavy IV 🇺🇸 (@JerryDunleavy) August 30, 2024