Εξελίξεις με Πετρούσεφ στον Ολυμπιακό: Ανανεώνει και φεύγει δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα

Η φαινομενική συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Εβάν Φουρνιέ φέρνει, όπως είναι λογικό, ανακατατάξεις στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αρκετές επιλογές και είναι αναγκαίο να υπάρξουν κάποιες αποχωρήσεις για να μην μείνει κανείς εκτός ροτέισον και να έχουν όλοι έναν αξιόλογο χρόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Έτσι λοιπόν στην περίπτωση που ο Γάλλος φορέσει και επίσημα τα ερυθρόλευκα τότε ο Φιλίπ Πετρούσεφ θα αποχωρήσει με τη μορφή δανεισμού στον Ερυθρό Αστέρα για έναν χρόνο. Μια ομάδα που γνωρίζει πολύ καλά και φυσικά είναι στην πατρίδα του.

Τέλος, πέραν του Πετρούσεφ είναι πολύ πιθανό να υπάρξει ακόμη μία αποχώρηση ξένου από το μεγάλο λιμάνι με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να είναι η πιθανότερη επιλογή.

Διακοπές… τέλος στον Ολυμπιακό με τους Ερυθρόλευκους να στρέφουν την προσοχή τους αποκλειστικά στην προετοιμασία τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Ευρώπη.

Μπορεί οι περισσότεροι να είχαν ήδη ξεκινήσει προπονήσεις με τον Γιώργο Μπαρτζώκα όμως έλειπαν δύο σημαντικά γρανάζια από τη… μηχανή του Έλληνα τεχνικού, οι Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ.

Οι δυο τους είχαν εξασφαλίσει λίγες μέρες παραπάνω άδεια λόγω της συμμετοχής τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όμως πλέον επέστρεψαν και είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τα φιλικά προετοιμασίας που ακολουθούν.

🏀 @K_pap16 and @twalkup23 joined the team!

🗣️

“New Season!

100 years of Olympiacos!

Let’s do it Together!”.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/S9d2rYLUK6

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 2, 2024