Βουίζει η Ευρώπη για Ολυμπιακό και Φουρνιέ – Διαδοχικά ρεπορτάζ για τον παιχταρά

Τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον Εβάν Φουρνιέ συνεχίζονται.

Ο Γάλλος γκαρντ/σμολ φόργουορντ δεν βρήκε το συμβόλαιο που επιθυμούσε στο ΝΒΑ κι έτσι έχει αρχίσει να σκέφτεται την επιστροφή του στην Ευρώπη, για να αγωνιστεί σε κάποια από τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague.

Mάλιστα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ αρκετές ομάδες έχουν προσεγγίσει τον 32χρονο διεθνή άσο Εβάν Φουρνιέ, ωστόσο μία ομάδα έχει πάρει το προβάδισμα για την απόκτησή του. Και αυτή δεν είναι άλλη από τον Ολυμπιακό.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, Άρελ Γκίνσμπερ, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον πρώην παίκτη των Πίστονς Εβάν Φουρνιέ, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι κοντά στην απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, και η Ρεάλ Μαδρίτης έχει δείξει το ενδιαφέρον της για τον Φουρνιέ, με τους Μαδριλένους να ετοιμάζουν στο άμεσο μέλλον μια αρκετά μεγάλη οικονομική προσφορά για να τον δελεάσουν.

🚨🚨I can tell that Evan Fournier is in advanced negotiations with Olympiacos BC!

Evan Fournier is close to signing with the Greek club. Real Madrid is also strongly interested in the player and will offer him a big contract as well

