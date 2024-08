Ραγδαίες εξελίξεις με Φουρνιέ: Ο Ολυμπιακός που παρακολουθεί και η Ρεάλ…

Επιστρέφει στο προσκήνιο το θέμα του Εβάν Φουρνιέ!

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ ψάχνει ομάδα στην Ευρώπη και οι τελευταίες πληροφορίες από την Ευρώπη τον συνδέουν ξανά με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Alessandro Luigi Maggi έκανε μία ανάρτηση στο «Χ» στην οποία αναφέρει πως ο Φουρνιέ ενδέχεται το επόμενο διάστημα να γίνει το πιο hot όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς αυτή τη στιγμή δεν έχει προτάσεις από το NBA.

Και κάπου εκεί ο Ιταλός ρεπόρτερ εμπλέκει τον Ολυμπιακό, ο οποίος παρακολουθούσε την περίπτωση του παίκτη για αρκετό καιρό, ενώ κάνει αναφορά και στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ο Ολυμπιακός παρακολουθούσε τον παίκτη για ένα διάστημα, αλλά μετά την επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ ο ελληνικός σύλλογος δεν μπορεί να εγγυηθεί προσφορές πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει συλλέξει επίσης πληροφορίες», αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα.

🚨Evan Fournier may become the European market’s man in the coming days. The French 🇫🇷player currently has no offers in the NBA.

⚪️🔴Olympiacos has been following the player for some time, but after the return of Sasha Vezenkov the greek club cannot guarantee offers above 2… pic.twitter.com/9thlWuGsOA

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) August 31, 2024